Ambicioso plan para transformar la enseñanza de las matemáticas

Viernes, 15 de mayo de 2026

El programa se basa en cinco ejes que incluyen formación docente continua, recursos digitales y el compromiso de las familias. Buscan fortalecer el razonamiento lógico en los niveles primario y secundario.





La ministra de Educación, Ana María Miño, encabezó en Casa de Gobierno el lanzamiento oficial del nuevo Plan de Enseñanza de Matemáticas. Esta iniciativa surge como una respuesta estratégica para fortalecer los procesos de aprendizaje en los niveles primario y secundario, planteando un cambio de paradigma en el abordaje pedagógico de la disciplina.



Durante la presentación, Miño destacó que la propuesta constituye un "nuevo desafío" para la cartera educativa. El programa se estructura sobre cinco pilares fundamentales. El primero de ellos propone un compromiso comunitario, apelando a que las familias acompañen el proceso educativo de la misma manera que se ha fomentado con los planes de lectura vigentes.



El segundo eje central es la formación profesional. En colaboración con el Instituto de Formación Docente de Mercedes, se implementarán capacitaciones que alcanzarán a educadores de 115 establecimientos, incluyendo actualizaciones académicas y cursos técnicos específicos.



En cuanto a los recursos, el plan contempla la incorporación de bibliografía especializada y el uso de la plataforma digital Educaplay para el nivel secundario. Para la primaria y escuelas rurales, se distribuirán materiales lúdicos como rompecabezas y "tarjetas mágicas", diseñados para estimular el razonamiento y la resolución de problemas.



La implementación contará con un "acompañamiento situado": agentes técnicos y referentes de cada escuela supervisarán el funcionamiento del plan en tiempo real para evaluar los resultados obtenidos a nivel provincial. Asimismo, se ratificó la continuidad de capacitaciones certificadas a través de los Institutos Superiores de Formación Docente.



Finalmente, la funcionaria se refirió a la situación gremial, asegurando que el diálogo permanece abierto. También abordó la problemática de las amenazas en escuelas, informando una disminución de casos y destacando la importancia del compromiso de los padres para desactivar estos episodios, bajo la premisa de que "no son una broma".



R: Gladis Lencina