Corrientes quiere comerciar la carne del ciervo axis y el chancho salvaje

Jueves, 14 de mayo de 2026

El ministro de Producción de Corrientes, Walter Chávez, dialogó con Cadena de Radios y anticipó que estudian implementar una unidad itinerante para procesar el volumen generado por la caza habilitada, transformando un problema ambiental en un recurso económico.



Un punto innovador en la agenda del Ministerio es la gestión de fauna y valor agregado mediante una planta de procesamiento. Se trabaja en la reestructuración de una planta municipal para adaptar herramientas específicas.



Además, se promueve la infraestructura rural mediante una auditoria de consorcios. Chávez confirmó que la obra de enripiado en la Ruta Nacional Nº 25 (Curuzú Cuatiá) ya ejecuta sus primeros 15 kilómetros mediante el Fondo de Desarrollo Rural (FDR). Sin embargo, el foco está puesto en la transparencia:



"El Gobernador ha iniciado una auditoría para determinar qué empresas y consorcios rurales están funcionando correctamente", afirmó el ministro.



Como resultado de estos controles, se detectaron irregularidades en un consorcio del departamento General Paz, al cual se le retiró la concesión. La responsabilidad del mantenimiento y la maquinaria fueron transferidas a la Municipalidad de Caá Catí para garantizar la transitabilidad de los caminos vecinales.



Alerta Climática: El fenómeno El Niño en la mira. Pese a que la situación actual es estable, el Comité Provincial del Fuego y Defensa Civil ya coordinan acciones preventivas. El objetivo es anticiparse a las contingencias climáticas que podría traer el fenómeno de El Niño, enfocándose en la gestión de excesos hídricos y la prevención de desastres en zonas productivas.



R: Gladis Lencina

