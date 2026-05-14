"La IA aplicada al agro es estratégico para alcanzar niveles inéditos de eficiencia"

Jueves, 14 de mayo de 2026

En el marco de la 26° Expo Búfalos Otoño 2026, el gobernador Juan Pablo Valdés encabezó la entrega de premios y la apertura del Remate a Martillo Corrido en el predio de la Sociedad Rural de Corrientes (Riachuelo).



Durante el evento, el mandatario destacó la transformación tecnológica del sector y el liderazgo de la provincia, que ya supera las 100.000 cabezas de ganado bubalino.



La gran novedad de esta edición fue el desembarco de la innovación tecnológica como eje central. Valdés enfatizó que la discusión ganadera ha trascendido los corrales para mudarse al procesamiento de datos.



La IA Estratégica es la implementación de herramientas para predecir el rendimiento cárnico. El uso de algoritmos para perfeccionar los ciclos de pastoreo. El paso de una producción tradicional a una basada en la precisión tecnológica.



"La IA se convierte en un aliado estratégico para alcanzar niveles inéditos de eficiencia en el sector", aseguró el Gobernador ante productores y técnicos.



Con un stock que posiciona a la provincia como líder nacional, Valdés proyectó un crecimiento sostenido basado en la calidad de los recursos naturales y el esfuerzo humano. "Tenemos la enorme posibilidad de ser la nueva Pampa húmeda en materia de búfalo. La tierra es formidable, pero lo que le da la potencialidad es nuestra gente", afirmó.



Para consolidar este crecimiento, el Gobierno Provincial ratificó su acompañamiento para el sostenimiento de los productores locales para escalar la producción. La generación de infraestructura de Faena para proyectos de frigoríficos estratégicos, como el de Ituzaingó. La modalidad Mixta en el fortalecimiento de mataderos municipales y privados preparados para procesar tanto bovinos como bubalinos.



El evento, consignado por la firma Colombo y Magliano SA, reafirmó que la ganadería de Corrientes no solo crece en volumen, sino que se posiciona en la vanguardia tecnológica de la región



R: Gladis Lencina