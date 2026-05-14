Con 100 millones de pesos menos, Santa Lucía entra en emergencia económica

Miércoles, 13 de mayo de 2026

El municipio registró una caída real de ingresos del 22% en lo que va del año. Norberto Villordo advirtió que la operatividad del interior depende de fondos que hoy se ven licuados por la falta de consumo y recaudación.





El intendente de Santa Lucía, Norberto Villordo, confirmó a Cadena de Radios la declaración de emergencia económica en el municipio y explicó que la situación responde al estancamiento de la economía nacional y a la caída de la coparticipación.



“Esta situación es general y se debe al estancamiento de la economía nacional. Al no haber consumo, no hay recaudación y en ese sentido no podemos movernos de las cifras que venimos trabajando”, sostuvo el jefe comunal.



Villordo aseguró que está garantizado el pago del medio aguinaldo y expresó expectativas de que “en julio o agosto se normalicen los fondos coparticipables”. No obstante, reconoció que el municipio atraviesa “momentos complejos”, aunque continúan trabajando para sostener los servicios básicos.



El intendente recordó que ya venía advirtiendo esta situación desde noviembre y diciembre de 2025, cuando comenzaron a observar una disminución en los recursos que llegan a los municipios. “Son fondos de los cuales vivimos los municipios, sobre todo en el interior, donde la coparticipación es determinante para la operatividad”, explicó.



Según detalló, durante el primer trimestre del año el municipio sufrió una caída del 22% en los fondos coparticipables, lo que representa cerca de 100 millones de pesos menos. “Percibimos alrededor de 350 millones de pesos mensuales y esto genera inconvenientes porque hay prioridades que no podemos dejar de cumplir, como los salarios municipales y la transferencia del 4% al Honorable Concejo Deliberante”, indicó.

En ese marco, señaló que debieron suspender pagos a proveedores, actividades y convenir cancelaciones en cuotas de saldos pendientes. “Acá hay toda una comunidad en relación directa con el municipio”, expresó.



Pese a la crisis, destacó que continúan adelante con obras consideradas prioritarias, especialmente en el cementerio local. Allí se construyen 80 nuevos nichos municipales debido a la emergencia sanitaria por falta de espacio.



“Estamos trabajando contrarreloj para hacer frente al número de defunciones. Es una ciudad de más de 25 mil habitantes y esta obra no se puede suspender”, remarcó. Además, indicó que ya se finalizó uno de los muros perimetrales de más de 400 metros lineales, financiado íntegramente con recursos municipales.



También destacó la construcción de una sala velatoria municipal dentro del cementerio, destinada a familias vulnerables que no cuentan con servicio privado. “Cumple una función social sin costo para quienes más lo necesitan”, finalizó.



R: Gladis Lencina