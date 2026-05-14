Quienes integren el registro de maltrato animal no podrán volver a tener por 5 años

Martes, 12 de mayo de 2026

Incluye animales domésticos, de trabajo y silvestres, vinculando las multas municipales con las causas de la Justicia Ordinaria. En lo que va del año, se han registrado más de 1.300 avisos de vecinos denunciando posibles situaciones de maltrato.



La concejal Sandra Olivera presentó el proyecto que apunta a endurecer las sanciones ante casos de crueldad animal. La medida busca cubrir vacíos legales, registrar a los infractores y fortalecer el cambio de paradigma hacia la tenencia responsable en la capital correntina.



Olivera confirmó a Cadena de Radios que la semana pasada ingresó al Concejo Deliberante el proyecto para crear un Registro de Maltratadores de Animales Domésticos, de Trabajo y Silvestres, iniciativa que ahora será analizada en comisión.



La edil explicó que la propuesta apunta a fortalecer la prevención y registrar a las personas involucradas en casos de maltrato o crueldad animal. “La ciudad cuenta con un Código de Convivencia que establece claramente el trato hacia los animales domésticos y silvestres, además de la ley nacional que protege a los animales”, señaló.



Olivera detalló que existen dos tipos de conductas contempladas: las faltas que intervienen en el ámbito del Juzgado de Faltas y las causas que avanzan en la Justicia Ordinaria. “La Municipalidad tiene un área que trabaja muy bien con la Justicia Ordinaria. Lo que se busca es que quienes reciban multas por maltrato o crueldad animal también integren este registro, al igual que las personas con causas en la Justicia Ordinaria”, afirmó.



La concejal recordó además su paso por el área de Bienestar Animal y sostuvo que muchas veces las herramientas legales resultaban insuficientes. “Nos sentíamos con las manos atadas cuando debíamos multar a un vecino y retirarle el animal, porque no había nada que impidiera que esa persona volviera a tener otra mascota”, indicó.



En ese sentido, explicó que el nuevo registro permitiría aplicar restricciones concretas. “Este registro va a permitir prohibir que una persona sancionada pueda volver a tener otra mascota durante cinco años”, remarcó.



Olivera también cuestionó la antigüedad de la legislación vigente en materia de protección animal. “Nuestra ley de derecho animal es muy antigua y prevé penas muy cortas. Por maltrato animal la pena es de un año y medio. Acá debemos trabajar primero en crear conciencia. Si elegís tener un animal hay que cumplir con lo básico para tenerlo”, expresó.



La edil destacó además el cambio cultural que se produjo en la sociedad respecto al cuidado animal. “Hay un claro cambio de paradigma en cuanto a la tenencia responsable. Hoy los animales son vistos como parte de las familias”, definió.



Valoró el compromiso creciente de los vecinos correntinos en la denuncia de posibles situaciones de maltrato. “En lo que va del año ya hubo más de 1300 avisos de vecinos comprometidos sobre situaciones que pueden llegar a ser casos de maltrato animal. Ahí nos damos cuenta de que hay vecinos comprometidos que están velando por el bienestar animal”, concluyó.



R: Gladis Lencina