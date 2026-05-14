Valdés y Polich supervisaron un canal que busca frenar inundaciones

Miércoles, 13 de mayo de 2026

Provincia y Municipio supervisaron los trabajos del Canal Fernández, clave para mejorar el drenaje en la capital.



El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, y el intendente Claudio Polich recorrieron los avances de la obra hidráulica del Canal Fernández, un proyecto destinado a reducir inundaciones y mejorar el escurrimiento del agua en la zona noreste de la capital provincial.



La intervención se ejecuta cerca de la Ruta Provincial Nº5 y forma parte de un plan de infraestructura hídrica impulsado de manera conjunta entre el Gobierno provincial y la Municipalidad de Corrientes.



Una obra clave para el sistema pluvial



Durante la recorrida, las autoridades destacaron que el canal funcionará como eje principal del sistema de desagües de distintos barrios de la ciudad, entre ellos el barrio Ponce.



Según explicaron, la obra permitirá conectar varios conductos pluviales que desembocarán en el Canal Fernández, optimizando el drenaje en sectores que históricamente sufrieron anegamientos durante lluvias intensas.



Polich indicó que los trabajos ya alcanzaron cerca del 60% de ejecución y remarcó la importancia de avanzar con soluciones estructurales para evitar complicaciones en épocas de tormentas.



Más de 1.800 metros de canalización



El proyecto contempla la construcción de 1.400 metros de canal principal y otros 400 metros de conexiones complementarias.



Además, los equipos técnicos detallaron que la obra beneficiará a más de cinco cuencas hídricas de la capital correntina, mejorando la circulación del agua hacia el arroyo Pirayuí, el Riachuelo y finalmente el río Paraná.



Para concretar los trabajos fue necesario mover más de 40 mil metros cúbicos de suelo en una intervención que se ejecutó con rapidez ante la proximidad de períodos de fuertes precipitaciones.



Coordinación entre Provincia y Municipio



JPValdés sostuvo que el plan de obras continuará en otros sectores de la ciudad donde aún existen problemas vinculados al drenaje urbano.



En tanto, Polich recordó que recientemente finalizaron trabajos hidráulicos en el barrio San Ignacio, donde las obras ya mostraron resultados positivos durante las últimas lluvias registradas en la capital.



Las autoridades señalaron que, aunque todavía quedan etapas por completar, el objetivo es avanzar con infraestructura permanente para reducir el impacto de las inundaciones en distintos barrios de Corrientes.