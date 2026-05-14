El limón en las cortinas ayuda a eliminar olores del living

Miércoles, 13 de mayo de 2026

Especialistas recomiendan usar jugo de limón en las telas para refrescar ambientes y reducir olores a humedad o encierro.



Las cortinas del living suelen acumular polvo, humo, humedad y olores del ambiente con el paso del tiempo. Aunque muchas veces no se perciba a simple vista, las telas absorben partículas que afectan la sensación de limpieza dentro del hogar.



Frente a esto, especialistas en limpieza doméstica comenzaron a recomendar un método casero y económico: rociar jugo de limón diluido en agua sobre las cortinas para mantenerlas frescas por más tiempo.



El truco ganó popularidad por su simple aplicación y por utilizar ingredientes naturales que se consiguen fácilmente en cualquier casa.



Qué beneficios tiene el jugo de limón



El limón contiene ácido cítrico, un componente utilizado frecuentemente en productos de limpieza por sus propiedades desengrasantes y neutralizadoras de olores.



Aplicado de forma moderada sobre las telas, puede ayudar a reducir aromas a encierro, humedad o humo impregnados en las cortinas.



Además, aporta un perfume cítrico suave sin necesidad de utilizar aromatizantes artificiales intensos.



Especialistas también señalan que este método contribuye a remover residuos superficiales y pequeñas partículas acumuladas por el contacto constante con el ambiente.



Cómo aplicar el truco en el hogar



Para utilizar este método, recomiendan mezclar jugo de limón con agua dentro de un rociador y probar primero en una pequeña parte de la tela para evitar manchas o decoloraciones.



Luego, se debe aplicar una ligera bruma sobre las cortinas sin mojarlas en exceso y dejar que se sequen con buena ventilación.



El procedimiento puede repetirse una o dos veces por semana, especialmente durante épocas húmedas o en ambientes poco ventilados donde los olores suelen acumularse más rápido.



Limpieza natural y ahorro en el hogar



El uso de limón en tareas domésticas forma parte de una tendencia cada vez más extendida hacia métodos de limpieza naturales y económicos.



Además de utilizarse en telas, también es frecuente en la limpieza de superficies, cocinas y espacios cerrados gracias a su capacidad para neutralizar olores sin recurrir a químicos agresivos.



Este tipo de soluciones caseras se consolidan como alternativas prácticas para el mantenimiento diario del hogar, especialmente en hogares donde se busca reducir el uso de productos industriales.