Buscan eliminar el tope de 8 horas diarias y reformar la jornada laboral Miércoles, 13 de mayo de 2026 El gobierno alemán impulsa una reforma que permitiría distribuir las horas semanales con mayor flexibilidad.

El gobierno de Alemania avanza con un proyecto de reforma laboral que propone reemplazar el histórico límite de ocho horas de trabajo por día por un sistema basado en el total semanal de horas trabajadas.



La iniciativa, que será debatida en el Parlamento alemán durante las próximas semanas, busca otorgar mayor flexibilidad tanto a empleados como a empresas para reorganizar las jornadas según necesidades productivas y personales.



Actualmente, la legislación laboral alemana establece una jornada regular máxima de ocho horas diarias. Solo en situaciones excepcionales puede extenderse a diez horas, siempre que el promedio general no supere el límite permitido.



Cómo funcionaría el nuevo esquema



Con la modificación propuesta, el foco dejaría de estar en el control diario para pasar a un cálculo semanal. De esta manera, mientras no se excedan las 48 horas semanales, podrían acordarse jornadas más largas algunos días y menos carga horaria en otros.



El Ejecutivo sostiene que el objetivo no es aumentar las horas trabajadas, sino ofrecer esquemas más adaptables para distintos sectores económicos y para trabajadores que buscan una organización más flexible de su tiempo.



La reforma también podría revisar normas vinculadas a los descansos obligatorios entre jornadas y las pausas mínimas durante el horario laboral.



Registro digital y control horario



El debate tomó fuerza luego del fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que obligó a los países miembros a implementar sistemas confiables de control horario.



En ese contexto, Alemania planea incorporar un registro digital obligatorio de la jornada laboral para monitorear el cumplimiento de los límites semanales y prevenir abusos.



La ministra de Trabajo alemana, Bärbel Bas, afirmó que el control electrónico será clave para evitar excesos, especialmente en sectores con alta precarización laboral como logística, reparto y paquetería.



Rechazo sindical y advertencias



La propuesta generó críticas inmediatas de sindicatos y especialistas en derecho laboral. La Confederación Sindical Alemana advirtió que eliminar el límite diario podría abrir la puerta a jornadas excesivas y afectar la salud de los trabajadores.



Desde las centrales obreras remarcaron que la jornada de ocho horas representa una conquista histórica vinculada a derechos laborales y condiciones de descanso.



Además, estudios difundidos por organismos vinculados al mundo sindical alertaron que, sin restricciones diarias claras, podrían darse semanas laborales extremadamente extensas bajo los márgenes permitidos por la normativa europea.



El debate promete convertirse en uno de los principales ejes políticos y sindicales de Alemania durante 2026, mientras empresas y trabajadores siguen de cerca el alcance final de la reforma.



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