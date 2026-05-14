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Adrián Hinojosa llega a Corrientes con una experiencia interactiva para detectar vínculos tóxicos
Martes, 12 de mayo de 2026
El reconocido creador de contenido y conferencista Adrián Hinojosa llegará a la ciudad de Corrientes con una propuesta diferente que combina psicología, música y humor para abordar uno de los temas más complejos de los vínculos humanos.

La experiencia, titulada “Manipulación y Dependencia”, promete llevar al público de la risa a la reflexión, explorando relaciones que confunden, vínculos que atrapan y situaciones donde muchas veces cuesta poner límites o alejarse.

Según adelantaron los organizadores, no se trata solamente de una charla ni de un show tradicional, sino de una experiencia interactiva y emocional que busca ayudar a reconocer conductas tóxicas y entender la importancia de la salud mental.

El encuentro se realizará el jueves 28 de mayo, a las 21 horas, en el Salón Auditorio Julián Zini.

Las entradas anticipadas ya se encuentran disponibles a través de Weepas Entradas.

Además, quienes sean socios del PBS, estudiantes universitarios o pacientes de la Licenciada Aranza Vallejos Yunes podrán acceder a un 20% de descuento. También habrá posibilidad de pago en tres cuotas sin interés con tarjetas del Banco de Corrientes.

La invitación está abierta para asistir solo, con amigos, familia o incluso “con esa persona” que despierta dudas y emociones encontradas.
     
 
 

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