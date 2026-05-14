Provincia gestiona las rutas nacionales ante la desinversión de Milei en peajes

Martes, 12 de mayo de 2026

El diputado nacional por Corrientes planteó que la crisis de mantenimiento vial abre una oportunidad para que el Gobierno provincial tome el control de las obras, mientras alerta sobre el impacto de la recesión en el comercio local.



El diputado nacional Diógenes González participó este lunes de un acto en la ciudad de Corrientes, donde expresó su preocupación por la situación económica y defendió los intereses de la provincia en el Congreso de la Nación.



“Es un placer y un honor patriótico poder participar de este acto en la ciudad de Corrientes”, señaló el legislador ante la prensa.



En materia económica, González advirtió sobre la caída del consumo y el impacto que esto genera en las pequeñas y medianas empresas. Explicó que, en reuniones mantenidas con representantes de Confederación Argentina de la Mediana Empresa, se manifestó una fuerte preocupación por la disminución en la recaudación de las firmas.



“El consumo cayó y eso afecta fuertemente la recaudación de las empresas. Es una gran preocupación de las pymes de la Argentina”, sostuvo.



Consultado sobre la situación del peaje en el corredor Belgrano, consideró un avance que el Gobierno nacional haya reconocido las dificultades para sostener el mantenimiento de las rutas. En ese sentido, remarcó que se abre una posibilidad para que las provincias puedan hacerse cargo de esas obras.



Asimismo, indicó que mantiene diálogo permanente con el Ministerio de Obras Públicas de Corrientes y que trasladó inquietudes sobre la infraestructura vial al recinto del Congreso Nacional.



En relación al tratamiento de leyes nacionales, el legislador recordó que acompañó el Presupuesto 2025, aunque votó en contra de artículos vinculados a discapacidad y arancelamiento universitario. También anticipó que esta semana volverá a debatirse el proyecto conocido como “Ley de Zonas Frías”.



“Vamos a volver a dar esa lucha”, afirmó.



Por otra parte, se refirió al caso de Manuel Adorni y consideró que algunas decisiones del Gobierno nacional generan un desgaste innecesario para la figura presidencial.



“El presidente es más importante que un ministro. Veo innecesario generar un desgaste. Estamos en un país presidencialista y si cae la imagen del presidente, cae la democracia”, expresó.



Finalmente, González aseguró que el país atraviesa una coyuntura económica compleja y advirtió que los trabajadores sufren las restricciones actuales.



“Desde el Congreso estamos dando la lucha, acompañando los grandes cambios a nivel nacional, pero defendiendo a capa y espada los derechos de la provincia de Corrientes”, concluyó.



R: Gladis Lencina