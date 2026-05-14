Milei no invierte en la Educación Universitaria y Corrientes sale a la calle

Martes, 12 de mayo de 2026

Reclaman la aplicación inmediata de la Ley de Financiamiento y la reapertura de las paritarias salariales. En la Capital correntina la concentración será a las 17,30 en el Museo de Ciencias Naturales.





Docentes, estudiantes, investigadores, trabajadores no docentes, egresados de la UNNE y la comunidad toda, volverán hoy a las calles en una nueva marcha federal universitaria.



Las universidades públicas de todo el país protagonizarán hoy una nueva jornada de protesta en defensa de la educación superior. Con movilizaciones previstas en distintas provincias y un acto central en Plaza de Mayo, los sindicatos docentes universitarios, junto a estudiantes, investigadores y trabajadores no docentes, encabezarán la cuarta marcha federal universitaria para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y reclamar la urgente convocatoria a paritarias.



El eje central del reclamo apunta al cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso Nacional en octubre de 2025 y posteriormente ratificada por la Justicia, pero aún sin aplicación efectiva por parte del Poder Ejecutivo.



En Corrientes y Resistencia, Chaco, se prevé una importante movilización. Las calles volverán a poblarse de banderas argentinas y carteles en defensa de la universidad pública. En ambas capitales participarán estudiantes, docentes, investigadores y autoridades de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE).



En Corrientes marcharán representantes de la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional del Nordeste (ADIUNNE), el Consejo de Docentes e Investigadores de la UNNE (CODIUNNE), la Federación Universitaria del Nordeste (FUNE) y la Asociación de Trabajadores de la UNNE (ATUN).



En Resistencia, la concentración comenzará a las 17:30 en el ingreso al Campus de la UNNE, ubicado sobre avenida Las Heras 727. Desde allí, las columnas avanzarán hacia el mástil mayor, en la intersección de avenida 9 de Julio y Frondizi, frente a la plaza 25 de Mayo.



En tanto, en la capital correntina, el punto de encuentro será también a las 17.30 en el Museo de Ciencias Naturales, sobre avenida Costanera. La movilización culminará frente al Instituto Rectorado de la UNNE, en 25 de Mayo 868.



Al finalizar las marchas, estudiantes universitarios leerán un documento conjunto en el que expondrán las razones de una nueva movilización nacional. Entre los principales puntos figuran la defensa de la Ley de Financiamiento Universitario, la recuperación salarial de docentes y no docentes, la actualización de las becas estudiantiles y el rechazo a las medidas de intervención e intimidación del Gobierno nacional hacia las universidades.



El rector de la UNNE, Omar Larroza, cuestionó la postura oficial respecto de la ley aprobada por el Congreso. "Es increíble que un gobierno apele una ley para no cumplirla. Acá claramente hay una intencionalidad política", afirmó. Además, advirtió sobre el deterioro salarial que atraviesa el sector universitario. "Lo más urgente es lo salarial, porque hay un rezago histórico. Perdimos el 45% solamente el año pasado y no hubo actualización acorde a la inflación", sostuvo. Larroza también señaló que las instancias de diálogo con el Gobierno permanecen bloqueadas.