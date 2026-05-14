La miel orgánica y sin gluten un potencial de los humedales

Martes, 12 de mayo de 2026

El organizador Víctor Rusas detalló las actividades que se realizarán el 15 y 16 de mayo. El evento busca posicionar la producción en ambientes libres de contaminación y destacar la incorporación de 150 jóvenes apicultores al sector.



El organizador de la 2.° Expo Apícola de los Humedales del Chaco, Víctor Rusas, brindó detalles sobre las actividades, objetivos y propuestas que formarán parte del evento que se desarrollará los días 15 y 16 de mayo en el Centro Cultural Nordeste, ubicado en calle Illia 355 de la ciudad de Corrientes.



Rusas explicó que la iniciativa busca fortalecer la cadena apícola en una región privilegiada por sus características ambientales. “Tenemos un humedal que se conforma en la zona ribereña y que abarca casi 508 mil hectáreas. En este ambiente se desarrollan varias actividades productivas y, en este caso, trabajamos con la cadena apícola y la producción de miel”, señaló.



Destacó además que la biodiversidad del ecosistema permite potenciar la actividad y producir miel orgánica de alta calidad. “Es un ambiente que posibilita instalar muchas colmenas y obtener una miel orgánica. Se trabaja bajo protocolos ajustados y una empresa certifica que el productor cumple durante todo el año con las normativas y exigencias necesarias para obtener esa certificación”, explicó.



En ese sentido, remarcó que uno de los aspectos fundamentales para la producción orgánica es el cuidado ambiental. “Lo principal es que se desarrolle en ambientes sin contaminación y sin cultivos extensivos. Esta es una zona de montes y humedales donde no se realizan ese tipo de producciones agrícolas”, sostuvo.



La Expo contará con charlas, capacitaciones y disertaciones destinadas a apicultores, técnicos, docentes y público en general. “El Centro Cultural Nordeste de la UNNE abre sus puertas para recibir a todo el sector de la cadena apícola en dos jornadas intensas de intercambio y aprendizaje”, indicó.



Asimismo, el encuentro se desarrollará en el marco de la Semana Nacional de la Miel, con el objetivo de acercar el consumo al público. “Es un momento para que el consumidor pueda comprar, degustar y conocer directamente al apicultor que produce y comercializa la miel”, concluyó Rusas.



Se refirió a la COPAP de Margarita Belén donde se acopia la producción de miel orgánica y sin Gluten con certificación.



También mencionó la importancia de los Cursos de apicultura para jóvenes,en este últimos 3 años egresaron 150 nuevos apicultores jóvenes que están teniendo su propia producción de miel aunque en pequeña escala.



R: Gladis Lencina