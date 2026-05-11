Yapeyú impulsa un plan integral de obras, viviendas y seguridad vial

Lunes, 11 de mayo de 2026

El intendente Ramón Barrios detalló los avances en infraestructura urbana, el inicio de la construcción de 20 viviendas del INVICO y la firma de convenios estratégicos para el control del tránsito local.



El intendente de Yapeyú, Ramón Barrios, brindó un panorama detallado sobre el crecimiento de la localidad en una entrevista con Cadena de Radios. El jefe comunal destacó el trabajo conjunto con el Gobierno de Corrientes, que permite sostener un ritmo constante de mejoras en servicios básicos y asistencia social. Infraestructura y Vivienda.



Barrios subrayó que el municipio mantiene un frente de obra activo, centrado en la modernización urbana y el acceso a la vivienda:Iluminación y Urbanismo: Se ejecutan trabajos de cordón cuneta y recambio de columnas y farolas en convenio con la DPEC.



Tras gestiones con el Ejecutivo provincial, se espera que entre agosto y septiembre se inicien las tareas de asfalto en sectores estratégicos. Confirmó que el INVICO iniciará pronto la construcción de 20 nuevas unidades habitacionales, tras haber comenzado ya las tareas de movimiento y mejora de suelo.Seguridad Vial y Prevención.



Un punto clave de la agenda fue la firma de un convenio de transferencia de datos sobre siniestralidad con el subsecretario Juan Manuel Saloj."Este acuerdo refuerza el trabajo preventivo local. La Provincia capacitará al personal de calle y nosotros sumaremos reductores de velocidad y cartelería, respondiendo al crecimiento poblacional de Yapeyú", explicó el intendente.Compromiso Social y Salud.



Finalmente, el mandatario destacó la labor diaria de asistencia a sectores vulnerables. El municipio no solo gestiona turnos médicos en centros de mayor complejidad (como Paso de los Libres o Corrientes Capital), sino que también garantiza la logística necesaria.



R: Gladis Lencina