Valdés destacó invertir en infraestructura, equipamiento y personal policial

Martes, 12 de mayo de 2026

El gobernador Juan Pablo Valdés, inauguró este lunes en Parada Pucheta, el edificio de la Comisaría local dependiente de la Dirección de Unidad Regional IV Paso de los Libres. La ampliación cuenta con nuevas áreas administrativas e infraestructura.



También, se entregó una 4x4 destinada a reforzar tareas. La institución policial depende de la Unidad Regional IV de Paso de los Libres. En la oportunidad, el mandatario provincial hizo entrega de un vehículo para la comisaría e instó a continuar la lucha contra el narcomenudeo.



La obra incluyó tareas en el interior como en el exterior del edificio. Se incorporaron sanitarios, redes de agua y cloacas, sistema contra incendios e instalaciones eléctricas, de gas, telefonía y radio UHF, además del equipamiento provisto por el Ministerio de Seguridad y la Policía de Corrientes.



La Comisaría de Pucheta cuenta con sala de guardia, oficinas administrativas, dormitorios para el personal, cocina-comedor, sector de detenidos y cochera semicubierta, entre otras áreas. Además, el Gobierno provincial entregó una camioneta Ford Ranger 4x4 0 Km.



Política de Estado



Con el objetivo de mejorar la seguridad y los servicios para la comunidad, el gobernador Juan Pablo Valdés destacó la importancia de invertir en infraestructura, equipamiento y personal policial en la zona ya que “esta es una tierra que crece y se desarrolla” y por ello, “debemos apostar a su seguridad”.



En ese sentido, instó al personal policial a ejercer su labor con vocación de servicio y compromiso hacia los vecinos. Y enfatizó acerca del trabajo a realizar en la lucha contra el narcomenudeo porque “es una prioridad y como sociedad debemos colaborar activamente”.



Al tomar la palabra, el ministro de Seguridad, Adan Gaya aseguró que “es un día muy importante para la Seguridad en nuestra provincia y en particular para la localidad de Parada Pucheta” y remarcó que “esto tiene que ver con ejes de trabajo trazados, implementados y dirigidos por el Gobernador de la provincia, en materia de Seguridad”.



“Me llena de orgullo la inauguración”, expresó por su parte la intendenta, Soledad Osuna resaltando la importancia de la obra en la zona y el apoyo del Gobierno provincial en acciones que “mejorarán la calidad de vida de todos los vecinos”.



Además, el jefe de la Policía de Corrientes Miguel Leguizamón manifestó que la obra “representa la presencia del estado, que está cuando se lo necesita, con visión firme en llevar adelante una política de seguridad día a día”.