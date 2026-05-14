Polich cargó contra Nación por el abandono de la autovía: “Alguien cobra pero no invierte”

Lunes, 11 de mayo de 2026

El intendente capitalino cuestionó que los fondos de Vialidad Nacional no lleguen a la provincia y advirtió sobre las complicaciones en el tránsito, la iluminación y el desagüe que genera la obra inconclusa.

“Lo que pretendemos es una cuestión de sentido común. Hay cuestiones que son inherentes a Nación porque es un corredor nacional, aunque siempre se le reclama la solución a la Municipalidad”, expresó el jefe comunal.



En ese sentido, sostuvo que corresponde a Vialidad Nacional asignar presupuesto para las obras y el mantenimiento del corredor. “Hay alguien que cobra pero no invierte. Esos fondos salen, por ejemplo, del litro de combustible y deberían ser coparticipables. Si no se coparticipa, alguien se los está quedando”, afirmó.



Polich consideró que “lo ideal sería que quienes cobran para esto inviertan la plata”, y lamentó el freno de la obra de la autovía, situación que —según indicó— genera múltiples complicaciones para la ciudad.



“La obra parada afecta muchísimo: la circulación, la oscuridad y la falta de escurrimiento del agua. Es una pena que Nación no le preste atención a una ciudad capital de provincia como Corrientes, nodo central del transporte del Mercosur”, manifestó.



Por otra parte, al referirse al recorte de fondos de coparticipación desde Nación, el intendente aseguró que el municipio continuará sosteniendo sus compromisos y servicios esenciales. “No vamos a dejar de atender cuestiones importantes de la ciudad ni de cumplir hasta el último de nuestros compromisos. Vamos a andar ajustaditos, pero bien”, concluyó.



R: Gladis Lencina