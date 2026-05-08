La salud mental llega a los barrios, también asesoría jurídica gratuita y huertas

Viernes, 8 de mayo de 2026

La Municipalidad de Corrientes, a través de la Secretaría de Desarrollo Humano está transformando los Centros Integradores Comunitarios (CIC) en refugios de escucha y prevención. Bajo la gestión de Lucas Carballo intensificaron charlas de prevención.



El municipio capitalino busca consolidar un modelo de "puertas abiertas" en sus centros comunitarios. Además de las actividades habituales en huertas y mercados, el secretario Lucas Carballo anunció una agenda cargada de nuevos servicios para este ciclo 2026:



Se realiza salud y educación mediante talleres de prevención de bullying en conjunto con el Ministerio de Educación y colegios locales. Además, el asesoramiento Legal y se ultiman detalles para un convenio con la Facultad de Derecho que permitirá ofrecer consultoría jurídica gratuita en los CIC y en los operativos "para que los ciudadanos acerquen sus propias ideas y demandas territoriales".



“Antes, ir al psicólogo se etiquetaba como algo malo; hoy es parte de la agenda de cualquier persona”, reflexionó Carballo, destacando que el objetivo principal es brindar herramientas profesionales para detectar problemáticas a tiempo y ofrecer contención real a los vecinos.



R: Gladis Lencina.





