Reino Unido y Francia lideran una cumbre militar por la crisis en Ormuz Lunes, 11 de mayo de 2026 Más de 40 países analizarán un operativo internacional para proteger el tránsito marítimo en el estrecho de Ormuz.

Reino Unido y Francia convocaron para hoy a representantes de más de 40 países para definir una estrategia internacional destinada a garantizar la seguridad en el estrecho de Ormuz.



El encuentro reunirá a ministros de Defensa y autoridades militares de Europa, América, Asia, África y Oceanía en medio de la creciente tensión en Medio Oriente.



El objetivo central será coordinar una posible misión multinacional que permita restablecer el tránsito marítimo en una de las rutas comerciales más importantes del mundo.







Un corredor clave para el petróleo mundial



El estrecho de Ormuz concentra cerca del 20% del transporte global de petróleo, por lo que cualquier interrupción impacta directamente sobre los mercados energéticos y el comercio internacional.



La crisis en la zona provocó aumentos en el precio del crudo y preocupación entre empresas navieras y países dependientes de la importación energética.



Según adelantaron autoridades británicas y francesas, la misión incluiría patrullajes marítimos, apoyo aéreo y tareas de seguridad para proteger a los buques comerciales.







Buques de guerra y despliegue militar



Reino Unido confirmó el envío del destructor HMS Dragon hacia la región como parte de las medidas preventivas adoptadas ante el agravamiento del conflicto.



Por su parte, Francia mantiene desplegado el portaaviones Charles de Gaulle en operaciones vinculadas a seguridad marítima y vigilancia estratégica.



Las autoridades señalaron que cualquier operativo dependerá de la evolución de la situación militar y diplomática en la zona.



España se mantiene al margen



Aunque varios países europeos participan de las conversaciones, España no integró las reuniones previas y no se espera que forme parte de este nuevo encuentro.



El gobierno español ya manifestó su rechazo a una misión militar europea en la región y descartó apoyar un despliegue armado bajo ese esquema.



Mientras continúan las negociaciones internacionales, las potencias occidentales buscan evitar una escalada mayor en Medio Oriente y garantizar la estabilidad del comercio marítimo en uno de los puntos más sensibles del planeta.



SERVICIOS EN LOS CIC La salud mental llega a los barrios, también asesoría jurídica gratuita y huertas

La Municipalidad de Corrientes, a través de la Secretaría de Desarrollo Humano está transformando los Centros Integradores Comunitarios (CIC) en refugios de escucha y prevención. Bajo la gestión de Lucas Carballo intensificaron charlas de prevención. La Presidencia de Milei ayudó a mejorar la economía de tu familia? 1- NO 2- SI EDUCACIÓN EN CORRIENTES Ana Miño destacó los avances en alfabetización y el fortalecimiento de la lectura en las escuelas

La ministra de Educación de Corrientes resaltó el trabajo que se realiza en programas de lectura y evaluación educativa. Además, aseguró que la provincia mantiene “muy buenos índices” en el proceso de alfabetización.