Pakistán lanzó una dura amenaza a India por la tensión en Cachemira Lunes, 11 de mayo de 2026 El Ejército paquistaní advirtió que responderá con fuerza ante nuevos ataques de India en la frontera.

Pakistán volvió a elevar la tensión con India luego de que el jefe del Ejército paquistaní, Asim Munir, advirtiera que cualquier nueva agresión tendrá consecuencias “extremadamente dolorosas”.



El mensaje fue pronunciado durante un acto militar realizado en Rawalpindi, al cumplirse un año del enfrentamiento armado que ambos países mantuvieron en 2025.



Munir aseguró que las fuerzas armadas de Pakistán están preparadas para responder ante cualquier escenario y defendió el desempeño militar durante el último conflicto.



El recuerdo del conflicto de 2025



La crisis entre ambas potencias nucleares se desató tras un ataque contra turistas en la región de Cachemira, un territorio que mantiene enfrentados a ambos países desde hace décadas.



Durante aquel enfrentamiento de cuatro días, tanto Nueva Delhi como Islamabad se declararon vencedores y difundieron balances opuestos sobre daños y bajas militares.



La escalada generó preocupación internacional por el riesgo de una guerra de gran escala entre dos países con capacidad nuclear.







Modernización militar y nuevas amenazas



En su discurso, el jefe militar paquistaní adelantó que el país avanzará en una transformación de sus fuerzas armadas incorporando inteligencia artificial, sistemas cibernéticos y armamento de largo alcance.



Además, anunció la creación de un nuevo centro de defensa destinado a reforzar la preparación militar frente a futuros conflictos regionales.



Desde el gobierno paquistaní sostienen que India intenta modificar el equilibrio estratégico en Asia del Sur mediante el fortalecimiento de su estructura militar.



India también reorganiza su defensa



En paralelo, India confirmó cambios en su conducción militar y de defensa en medio del aumento de la tensión bilateral.



El gobierno encabezado por Narendra Modi designó nuevas autoridades militares y avanza en una reorganización de las fuerzas armadas bajo un esquema de integración entre Ejército, Armada y Fuerza Aérea.



La región de Cachemira continúa siendo uno de los principales focos de conflicto entre ambos países desde 1947 y ya provocó varias guerras y enfrentamientos armados.



Mientras persiste una tregua frágil en la frontera, la comunidad internacional sigue con atención la evolución de la relación entre India y Pakistán por el impacto geopolítico y militar que podría generar una nueva escalada.







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