EEUU endureció el bloqueo a Irán y desvió más de 60 barcos en Ormuz

Lunes, 11 de mayo de 2026

Washington reforzó el control naval sobre Irán en el estrecho de Ormuz y crece la tensión en Medio Oriente.



Estados Unidos confirmó que desvió 61 buques comerciales e inmovilizó otros cuatro en el estrecho de Ormuz como parte del bloqueo marítimo aplicado sobre puertos iraníes.



La operación fue anunciada por el Comando Central de Estados Unidos, que aseguró que las acciones buscan garantizar el cumplimiento de las restricciones impuestas a Irán.



El operativo se desarrolla en uno de los corredores energéticos más importantes del planeta, clave para el transporte internacional de petróleo.



Más presencia militar en Medio Oriente



De acuerdo con información oficial, más de 20 buques de guerra estadounidenses participan actualmente de las tareas de vigilancia y control marítimo en el golfo Pérsico y el golfo de Omán.



Además, Washington mantiene desplegados miles de soldados, aviones militares, drones y portaaviones en la región en medio de la creciente tensión con Teherán.



Entre las embarcaciones involucradas aparece el portaaviones USS George H. W. Bush, utilizado para operaciones aéreas y patrullajes estratégicos.



Nuevos incidentes en alta mar



Durante los últimos días, fuerzas estadounidenses también realizaron ataques contra petroleros iraníes que intentaban aproximarse a puertos de la región.



Según el CENTCOM, aeronaves de la Marina estadounidense dispararon municiones de precisión para impedir que los barcos continuaran su recorrido hacia terminales iraníes.



Las autoridades norteamericanas sostienen que las embarcaciones incumplían las disposiciones del bloqueo naval vigente.



Irán denunció una violación del alto el fuego



Desde Irán calificaron las operaciones estadounidenses como “ilegales” y acusaron a Washington de romper la tregua alcanzada semanas atrás.



El gobierno iraní también advirtió que el operativo militar afecta la seguridad de la navegación internacional y eleva el riesgo de una nueva escalada regional.



La tensión en el estrecho de Ormuz mantiene en alerta a mercados energéticos, compañías navieras y países que dependen del petróleo transportado por esa vía marítima.



Mientras continúan las negociaciones indirectas entre ambos países, la situación en Medio Oriente sigue siendo uno de los principales focos de preocupación internacional por su posible impacto económico y militar global.



