Paraguay y Taiwán lanzan un megaproyecto para crear un polo mundial de IA Lunes, 11 de mayo de 2026 Ambos países anunciaron un centro de inteligencia artificial que buscará posicionar a Paraguay como líder tecnológico regional.

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, confirmó un acuerdo con Taiwán para desarrollar uno de los mayores centros de inteligencia artificial del mundo.



El anuncio se realizó durante la visita oficial del mandatario paraguayo a Taipei y forma parte de una serie de convenios de cooperación tecnológica, infraestructura digital y ciberseguridad firmados entre ambos gobiernos.



Según explicó Peña, el proyecto será financiado en partes iguales y apunta a convertir a Paraguay en un centro regional vinculado al desarrollo de inteligencia artificial y nuevas tecnologías.





Tecnología taiwanesa y energía paraguaya



El mandatario destacó que la iniciativa combinará la experiencia taiwanesa en semiconductores y tecnología con la capacidad energética de Paraguay.



“Paraguay se suma con soberanía a la carrera de la inteligencia artificial”, afirmó Peña al presentar el proyecto, que calificó como un acuerdo “sin precedentes”.



Aunque todavía no se informó dónde estará ubicado el complejo ni cuándo comenzarán las obras, el Gobierno paraguayo aseguró que la iniciativa tendrá impacto económico y tecnológico en toda la región.







La relación entre Paraguay y Taiwán



Paraguay es actualmente el único país de América del Sur que mantiene relaciones diplomáticas oficiales con Taiwán, en medio de las tensiones internacionales con China.



Durante la visita, Peña mantuvo reuniones con el presidente taiwanés William Lai, quien destacó la alianza política y económica entre ambos países.



Además de los acuerdos tecnológicos, las partes avanzaron en cooperación judicial, inversiones digitales y comercio bilateral.







Exportaciones y nuevas inversiones



La relación comercial entre ambos países creció durante los últimos años, especialmente en el sector alimentario.



Taiwán se convirtió en uno de los principales compradores de carne bovina paraguaya y recientemente también habilitó condiciones preferenciales para la exportación de carne porcina.



El Gobierno paraguayo considera que el nuevo proyecto de inteligencia artificial puede abrir una etapa de inversiones vinculadas a innovación, infraestructura y desarrollo digital en América Latina.



Con este acuerdo, Paraguay busca posicionarse dentro del mercado global de tecnología avanzada y fortalecer su vínculo estratégico con Taiwán en un contexto internacional cada vez más competitivo.







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