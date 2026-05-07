Ana Miño destacó los avances en alfabetización y el fortalecimiento de la lectura en las escuelas

Jueves, 7 de mayo de 2026

La ministra de Educación de Corrientes resaltó el trabajo que se realiza en programas de lectura y evaluación educativa. Además, aseguró que la provincia mantiene “muy buenos índices” en el proceso de alfabetización.



La ministra de Educación de la provincia de Corrientes, Ana Miño, destacó las políticas educativas que se vienen desarrollando en torno a la alfabetización y el fortalecimiento de la lectura en los distintos niveles del sistema educativo provincial.



En declaraciones realizadas previo a una actividad en el Salón Verde de Casa de Gobierno, la funcionaria explicó que desde el programa “La Pareja de la Generación Real” se trabaja junto a las jurisdicciones con distintas alternativas pedagógicas, incluyendo la utilización de libros ya establecidos o la posibilidad de elaborar materiales propios adaptados a las realidades de cada comunidad educativa.



“Consideramos que hay que trabajar con nuestras comunidades, con nuestros estudiantes y con las realidades de nuestras escuelas”, expresó.



Asimismo, remarcó que durante el verano también se impulsaron propuestas vinculadas a la lectura y sostuvo que desde el Ministerio se busca integrar actividades que permitan fortalecer las capacidades lectoras de los alumnos. En ese sentido, señaló que la participación de las familias y de la comunidad educativa resulta clave en el proceso de aprendizaje.



Miño indicó además que existen programas específicos destinados al nivel secundario y al fortalecimiento de los equipos técnicos del Ministerio de Educación, con el objetivo de continuar mejorando los procesos de enseñanza y evaluación.



Respecto a las instancias evaluativas, explicó que Corrientes participa en evaluaciones provinciales, nacionales e internacionales, aunque aclaró que se trabaja para evitar una sobrecarga en los estudiantes.

“La idea es que podamos generar instancias donde los chicos se sientan seguros para que los índices que obtengamos sean reales”, afirmó.



Finalmente, la ministra aseguró que los resultados actuales en materia de alfabetización son positivos y sostuvo que el trabajo realizado en la provincia viene desarrollándose desde hace varios años. “Los índices que tenemos en la provincia de Corrientes son muy buenos”, concluyó.



R: Gladis Lencina

Móvil de Exteriores: Fito Fernández