El desafío de vivir en la Isla: Entre las normas y la necesidad de cruzar el río

Viernes, 8 de mayo de 2026

Vivir en la Isla Apipé donde el río manda y las resoluciones de escritorio complican el día a día. Tras el fallecimiento de un ex prefecturiano, la Prefectura Naval endureció las normas: las lanchas de pasajeros ya no pueden llevar cargas.



El intendente de Isla Apipé Grande, Gustavo “Kunta” Figueredo, dialogó con Cadena de Radios gestiones respecto a las gestiones que realiza ante la Prefectura Naval Argentina tras la implementación de nuevas restricciones a la navegación de embarcaciones de menor porte. La medida, surgida a raíz de protocolos de seguridad fluvial, puso en jaque el transporte de mercaderías y la fuente laboral de familias isleñas.



Esto encendió las alarmas en Apipé, donde una decena de familias vive del transporte y los comercios dependen de esas lanchas para recibir productos frescos.



“Logramos mediar para destrabar este planteo y evitar el desabastecimiento”, explicó el intendente "Kunta" Figueredo, quien también se refirió a la complejidad de la frontera con Paraguay.



El jefe comunal recordó que, si bien las embarcaciones paraguayas pueden navegar libremente, no tienen permitido amarrar en costa argentina por falta de controles migratorios, un rompecabezas jurisdiccional que solo quienes viven en la zona comprenden a fondo.



R: Gladis Lencina