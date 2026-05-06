Ojeda destacó el hallazgo del niño y habló de obras para la localidad

Miércoles, 6 de mayo de 2026

La intendente resaltó el operativo policial que permitió encontrar a Nahua Santos Riquelme y llevó tranquilidad a la comunidad. Además, detalló el avance en la mejora de 33 kilómetros de caminos rurales y los preparativos para el aniversario local.



En diálogo con Cadena de Radios, la intendente de San Isidro, Vilma Ojeda, expresó el profundo impacto que causó la desaparición de Nahua Santos Riquelme. Tras el antecedente del caso Loan Peña, la mandataria reconoció que el suceso generó una alarma sin precedentes en la localidad: "Pensábamos que no podía estar ocurriendo algo así en nuestra comunidad", confesó.



Ojeda, quien participó personalmente del acompañamiento en la zona de patrullaje, valoró la solidaridad de los vecinos rurales y aclaró que la asistencia brindada al menor y su padre fue un acto de hospitalidad característico de la zona. Asimismo, celebró el rápido accionar policial que permitió hallar al niño sano y salvo, desestimando versiones sobre posibles delitos mayores.



Más allá de la contingencia, la jefa comunal subrayó que la principal demanda de los vecinos sigue siendo la transitabilidad. En ese sentido, detalló un ambicioso plan de obras viales que ya alcanza a 17 de los 21 parajes del municipio.



Se trabajan más de 33 kilómetros en zonas como Bañado San Antonio y el paraje Santa Rita. Los operativos incluyen enripiado, colocación de tubos de desagüe y el despliegue de maquinaria pesada. Garantizar el acceso a las zonas rurales incluso tras las intensas lluvias, una prioridad para la producción local.



En el plano institucional, Ojeda anunció la recuperación de "La Rosadita", la emblemática casa municipal que será puesta en valor como edificio histórico para la comunidad.



Finalmente, la intendente invitó a los vecinos a participar de las celebraciones del próximo 15 de mayo. En esa fecha, San Isidro coincidirá el festejo de su Santo Patrono con el aniversario de la creación del municipio. La jornada contará con un acto central frente a la sede comunal y una feria que reunirá a artesanos y emprendedores locales.



R: Gladis Lencina