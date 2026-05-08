El Iberá llega a las mochilas para enseñar a leer y escribir

Viernes, 8 de mayo de 2026

A partir del ciclo lectivo 2026, las aulas de primer grado de Corrientes tendrán dos nuevos personajes Tami, una carpincho del Iberá, y Peperina, un guacamayo rojo, protagonistas de la nueva bibliografía oficial de alfabetización inicial.



Lo que hace especial a este material no es solo su colorido, sino su origen: fue diseñado íntegramente por equipos técnicos locales bajo el programa “Corrientes Aprende”. Se trata de un acto de "soberanía pedagógica" que busca que los niños no solo aprendan conciencia fonológica, sino que lo hagan reconociendo su propio paisaje, su fauna y su cultura.



“Es un trabajo pensado desde nuestra realidad, pensado en nuestros estudiantes y en nuestras escuelas”, indicó la Ministra de Educación Ana Miño, durante el acto en el que se entregaron los primeros ejemplares a instituciones emblemáticas como la Escuela N° 1 "Manuel Belgrano".



Además de enseñar a leer, el libro trabaja la educación emocional, fundamental para el clima escolar. También la historia de Tami y Peperina, se fomenta el cuidado del patrimonio natural de la provincia.



El objetivo de la ministra Ana Miño es claro "que la alfabetización sea la base sólida para el desarrollo y el pensamiento crítico de los futuros ciudadanos". El guacamayo rojo, es una especie que está en pleno proceso de reintroducción en la provincia. Es alfabetización y conservación al mismo tiempo.



Destinatarios: Alumnos y docentes de 1° grado de toda la provincia.



Ejes centrales: Lectura, escritura, educación ambiental y desarrollo emocional.



Identidad local: Los protagonistas son especies nativas (carpincho y guacamayo rojo) que guiarán a los chicos en el aprendizaje.



Propósito: Garantizar que cada niño correntino pueda leer y escribir con fluidez desde el inicio de su escolaridad.



La distribución ya comenzó en escuelas como la del Centenario e Instituto "Fe y Alegría", marcando el inicio de una entrega masiva en todo el territorio provincial.



R: Gladis Lencina



