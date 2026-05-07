"El Gobierno Provincial consolida la protección ciudadana con foco en niñez" Jueves, 7 de mayo de 2026 Uno de los hitos recientes de la gestión fue el exitoso rescate de un niño de seis años en Esquina, víctima de un caso de violencia vicaria. El ministro de Seguridad, Adán Gaya, destacó la importancia de la inversión tecnológica y la Alerta Sofía. A través de operativos de rescate de alta complejidad y programas de concientización en las aulas, la gestión de seguridad busca fortalecer la paz social y la respuesta institucional ante delitos de género y violencia vicaria.



En una semana marcada por una fuerte impronta de gestión en el área de seguridad, el Gobierno de la Provincia ha dado señales claras de su hoja de ruta política: prevención territorial y eficacia operativa. Las acciones, que oscilan entre el despliegue técnico en situaciones críticas y la formación pedagógica en instituciones educativas, buscan consolidar un modelo de seguridad ciudadana integral.



El éxito del "Operativo Cerrojo" como mensaje de eficacia



"El niño N de Esquina tenía que aparecer", afirmó Gaya, subrayando que la articulación entre la Justicia, las fuerzas provinciales y los organismos nacionales no es solo un protocolo técnico, sino una decisión política de priorizar la vida y la protección de los más vulnerables. El funcionario fue tajante al calificar el hecho como una expresión de violencia machista, validando el compromiso del Estado en la lucha contra los delitos de género.



La prevención escolar: Una apuesta a largo plazo

En paralelo, la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana ha trasladado el eje de acción directamente a las instituciones educativas. El Dr. Oscar Martínez, titular del área, lidera un esquema de trabajo articulado con el Ministerio de Educación para abordar problemáticas como el bullying y el grooming.



Contacto Directo: El programa utiliza equipos interdisciplinarios (psicólogos y docentes) para establecer un vínculo con los adolescentes de la capital correntina.



Detección Temprana: A través de charlas interactivas, el Estado busca identificar situaciones de riesgo sin exponer la intimidad de los alumnos, fomentando la participación juvenil como herramienta de diagnóstico social.



Un enfoque integral

Desde la cartera de Seguridad insisten en que la seguridad no se agota en el patrullaje. La estrategia oficial combina la capacidad de respuesta inmediata ante delitos complejos —como la sustracción de menores— con una política de cercanía que intenta desactivar la violencia desde su raíz en el ámbito escolar.



Con estas acciones, la gestión provincial busca enviar un mensaje de control y presencia institucional, reafirmando que la seguridad ciudadana es, ante todo, una construcción preventiva y multidisciplinaria.



R: Gladis Lencina



POLÍTICAS DE SEGURIDAD "El Gobierno Provincial consolida la protección ciudadana con foco en niñez"

Uno de los hitos recientes de la gestión fue el exitoso rescate de un niño de seis años en Esquina, víctima de un caso de violencia vicaria. El ministro de Seguridad, Adán Gaya, destacó la importancia de la inversión tecnológica y la Alerta Sofía. La Presidencia de Milei ayudó a mejorar la economía de tu familia? 1- NO 2- SI SAN ISIDRO Ojeda destacó el hallazgo del niño y habló de obras para la localidad

La intendente resaltó el operativo policial que permitió encontrar a Nahua Santos Riquelme y llevó tranquilidad a la comunidad. Además, detalló el avance en la mejora de 33 kilómetros de caminos rurales y los preparativos para el aniversario local.