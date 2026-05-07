Ituzaingó se posiciona como motor regional con 13 mil nuevos empleos Jueves, 7 de mayo de 2026 El intendente Emilio Nicolás resaltó a Cadena de Radios el impacto del Parque Industrial local y la decisión política del Gobierno Provincial para transformar la matriz productiva de Corrientes.

En el marco de una visita a la Casa de Gobierno, el intendente de Ituzaingó, Emilio Nicolás, brindó declaraciones sobre el salto cualitativo que experimentará la localidad con la llegada de una nueva planta procesadora al Parque Industrial. El jefe comunal calificó el hecho como un hito que trasciende los límites municipales para convertirse en un motor de crecimiento para todo el Norte correntino.



El eje central del anuncio radica en la magnitud del impacto laboral. Según Nicolás, el proyecto es "ambicioso" y se estima la creación de 13.000 nuevos puestos de trabajo, una cifra que promete cambiar la dinámica socioeconómica de la zona.



La planta permitirá procesar materia prima en origen, otorgando mayor competitividad a la producción regional.



El intendente vinculó este avance directamente con la visión estratégica del Gobierno Provincial de invertir en infraestructura productiva y destacó la herencia de gestiones anteriores que sentaron las bases del actual sistema de parques industriales.



“No es solo una noticia para el pueblo, sino para toda la región. Corrientes necesita generar espacios de ocupación y mano de obra; este es un hecho fundamental para el desarrollo”, aseguró el mandatario municipal.



Para el jefe comunal, la envergadura de las inversiones obliga a las autoridades y a la comunidad a adoptar una nueva perspectiva sobre el crecimiento urbano y los servicios. La llegada de grandes capitales y la masiva oferta laboral exigen una planificación acorde para sostener el desarrollo económico a largo plazo.



Fuera del ámbito industrial, Nicolás hizo un balance positivo del reciente Mundial de Pesca, evento que calificó como un éxito rotundo. Destacó la masiva convocatoria que no solo posicionó a Ituzaingó en el mapa internacional, sino que generó un derrame económico inmediato en el sector comercial y turístico, reafirmando el potencial de la ciudad como centro de eventos de gran escala.



Más de 13.000 empleos directos e indirectos. Parque Industrial de Ituzaingó. Estrategia Generación de valor agregado y fomento de inversiones privadas.



R: Lencina Gladis



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