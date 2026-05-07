EEUU lanzó una alerta de viaje para Bolivia por delitos y conflictos sociales Jueves, 7 de mayo de 2026 Washington pidió extremar cuidados en Bolivia y recomendó evitar una región afectada por narcotráfico.

El Departamento de Estado de Estados Unidos actualizó su advertencia de viaje para Bolivia y recomendó a sus ciudadanos extremar precauciones ante el aumento de delitos, protestas y hechos vinculados al narcotráfico.



La medida mantiene al país sudamericano bajo Nivel 2 de alerta, una categoría que implica “mayor precaución” para turistas y residentes extranjeros.



Chapare, la zona más comprometida



El informe oficial puso el foco en la provincia de Chapare, donde Estados Unidos aconsejó evitar cualquier desplazamiento.



Según detalló el organismo, en esa región existe una fuerte presencia de actividades ilegales relacionadas con el narcotráfico, además de una limitada capacidad de respuesta policial y riesgos de hechos violentos.



La advertencia también alcanza a empleados del gobierno estadounidense, que necesitan autorización especial para ingresar a esa zona.





Preocupación por delitos y protestas



El reporte señala que los delitos menores continúan siendo frecuentes en ciudades y sectores turísticos de Bolivia.



Entre los hechos más comunes mencionan robos, hurtos y estafas, especialmente en áreas de gran circulación de visitantes como La Paz y El Alto.



Además, el gobierno norteamericano alertó sobre protestas y bloqueos que pueden surgir sin previo aviso y afectar rutas, aeropuertos y servicios básicos.







Recomendaciones para viajeros



Las autoridades estadounidenses aconsejaron mantenerse atentos en lugares públicos, evitar manifestaciones y revisar constantemente las actualizaciones oficiales antes de viajar.



También recomendaron contratar seguros de viaje, planificar rutas alternativas y evitar zonas consideradas de riesgo.



El aviso fue publicado el 28 de abril y continúa vigente mientras persistan las condiciones de seguridad observadas por Washington.





Impacto en el turismo



La actualización podría influir en la llegada de turistas estadounidenses a Bolivia, uno de los destinos más visitados de Sudamérica por sus atractivos naturales y culturales.



Aunque la medida no implica restricciones totales para viajar, sí representa una señal de advertencia para quienes planean recorrer el país en los próximos meses.



Hasta el momento, el gobierno boliviano no emitió una respuesta oficial sobre el nuevo comunicado del Departamento de Estado.







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