Corrientes refuerza la lucha contra el bullying y el grooming

Jueves, 7 de mayo de 2026

El Dr. Oscar Martínez, Subsecretario de Seguridad Ciudadana de Corrientes, dialogó con Cadena de Radios sobre amenazas esolares. Reafirmó el compromiso del organismo para abordar problemáticas críticas como el acoso escolar y los delitos digitales.



Con el objetivo de blindar el entorno escolar y fomentar la convivencia saludable, la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana de Corrientes continúa desplegando su programa de charlas preventivas en los colegios de la capital.



A pesar de una semana sin incidentes vandálicos o amenazas en los establecimientos, la gestión decidió no bajar la guardia. Martínez subrayó que la clave reside en la prevención activa:



Alianza estratégica: Las actividades se realizan en conjunto con el Ministerio de Educación, garantizando la formalidad y el alcance de las intervenciones.



El bullying se mantiene como la principal preocupación de los directivos, quienes solicitan estas capacitaciones con frecuencia.



A diferencia de las charlas magistrales tradicionales, estos encuentros se destacan por su dinámica y profundidadEquipo de expertos: Las jornadas están a cargo de psicólogos y docentes especializados. Detección y no exposición. No se tratan casos individuales de forma pública. En su lugar, el equipo utiliza la interactividad para detectar indicadores de riesgo o problemáticas subyacentes de manera discreta.



El programa busca que los adolescentes no sean meros espectadores, sino protagonistas de la comunicación. “A partir de la intervención de los chicos surgen distintas situaciones. Observamos su comportamiento y avanzamos en consecuencia; nos damos cuenta de que a los estudiantes les interesa participar y ser escuchados”, concluyó Martínez.



Las claves del programa son: Adolescentes de la capital correntina, con la temática Bullying, grooming y convivencia escolar. La metodología que se va utilizar es Charlas interactivas y seguimiento interdisciplinario.



R: Gladis Lencina