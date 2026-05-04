Misiones suspendió el control fiscal en ruta para potenciar a las pymes Lunes, 4 de mayo de 2026 El periodista Jonatan Tavares dialogó con Cadena de Radios y detalló el alcance de la suspensión del "Control Fiscal en Ruta". Un sistema que durante años generó controversia y fue apodado por los sectores productivos como una "aduana paralela".

El gobernador Hugo Passalacqua anunció que el pago anticipado de Ingresos Brutos dejará de cobrarse desde julio. La medida beneficiará al 95% de los contribuyentes provinciales.



En el marco de la apertura de Sesiones Ordinarias 2026, el Gobierno de Misiones oficializó un giro histórico en su política tributaria.



Hasta el momento, todo camión que ingresaba a la tierra colorada debía detenerse en los puestos de control para justificar su carga y abonar un anticipo del 4,5% del valor de la mercadería en concepto de Ingresos Brutos.



El esquema actual se mantiene hasta el 1 de julio. La medida regirá, en principio, por 12 meses. Beneficiará a unas 16.500 pymes (el 95% del padrón), priorizando a aquellas que en 2025 pagaron hasta 10 millones de pesos anuales por este canon.



Tavares aclaró un punto clave para el bolsillo del ciudadano: no habrá una baja de precios inmediata. La mercadería que hoy se comercializa ya tributó bajo el sistema vigente. El beneficio real será de carácter financiero para las empresas, que dejarán de ver afectado su flujo de caja al momento de ingresar productos a la provincia.



La iniciativa fue recibida con optimismo por las cámaras empresariales, industriales y comerciales de Misiones. En un contexto de retracción económica, la suspensión se interpreta como un "oxígeno fiscal" necesario para sostener la actividad privada.



Para el Gobierno provincial, representa un esfuerzo recaudatorio significativo con el objetivo de mejorar la competitividad local y desburocratizar el tránsito de bienes en las rutas misioneras.



R: Gladis Lencina



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