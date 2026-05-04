Calvano impulsa medidas para el Puente, Bienestar Animal y Salud Lunes, 4 de mayo de 2026 En una entrevista con Cadena de Radios, el legislador provincial Hugo Calvano detalló los proyectos que marcan el ritmo de su gestión. Las iniciativas abarcan desde la seguridad en el puente interprovincial hasta una reforma profunda en los derechos.

Calvano indicó que Prevención en el Puente es un llamado a Vialidad Nacional. Junto a la diputada nacional Sofía Brambilla y el legislador Norberto Ast, Calvano busca que la seguridad en el puente General Belgrano deje de depender exclusivamente del voluntariado.



El objetivo es solicitar que Vialidad Nacional realice un estudio técnico para determinar las barreras físicas o acciones más efectivas para evitar intentos de suicidio.



El legislador destacó la labor de los “Ángeles del Puente”, quienes patrullan el lugar a pulmón, pero subrayó que el Estado debe brindar "herramientas concretas" para proteger a las personas en situación de vulnerabilidad.



Los animales como "Seres Sintientes" es uno de los proyectos más ambiciosos es la nueva Ley de Protección Animal, que cuenta con unos 130 artículos y busca jubilar una normativa que data de los años 50.



"La legislación vigente quedó desactualizada; solo contempla maltrato y crueldad, pero deja fuera muchas conductas que hoy deben ser tipificadas", explicó Calvano.



Puntos clave del proyecto: Reconocimiento de los animales como sujetos de derecho. Creación de nuevas figuras jurídicas para garantizar el bienestar animal. Endurecimiento de sanciones ante negligencias y abusos que hoy no están penados.



Por otra parte, se busca mejorar la Salud en el interior provincial con Operativo Visual en Loreto. Más allá de la labor parlamentaria, Calvano confirmó que la asistencia directa continúa en el interior de la provincia. Esta semana el operativo desembarcará en la localidad de Loreto, facilitando el acceso a controles oftalmológicos.



La hoja de ruta de Calvano combina la actualización de leyes penales con soluciones de infraestructura para la salud mental y presencia territorial en el interior correntino.



R: Gladis Lencina



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