"La Justicia es un sistema actualmente desbordado por falta de personal" Lunes, 4 de mayo de 2026 La secretaria general del Sindicato de Trabajadores Judiciales (SITRAJ), Liliana Caamaño, lanzó una contundente advertencia sobre la crisis de recursos humanos que atraviesa el Poder Judicial provincial.

En diálogo con Cadena de Radios, la dirigente pintó un panorama crítico: más demanda, nuevas reglas y el mismo personal de siempre. Según Caamaño, la estructura actual es insuficiente para garantizar un servicio eficiente en todo el territorio. Actualmente, el Poder Judicial cuenta con menos de 3.100 trabajadores en toda la provincia.



Carga creciente: Este número de empleados debe absorber un volumen de causas y trámites que no para de aumentar.



El desafío de las "nuevas reglas"

Uno de los puntos de mayor fricción es la implementación de cambios operativos sin el refuerzo de la planta docente.



"Ahora hay nuevas reglas que debemos cumplir con el mismo personal que tenemos", sentenció Caamaño.



La dirigente explicó que las nuevas disposiciones y exigencias administrativas se traducen en una sobrecarga laboral que pone en jaque la capacidad de respuesta del sistema.



Para el SITRAJ, esta no es solo una cuestión gremial, sino un problema de políticas públicas. La falta de brazos en los tribunales deriva en el deterioro en la calidad del servicio, debido al retraso en los tiempos procesales afecta directamente al ciudadano que busca justicia.



El estrés y la presión por cumplir con las metas afectan la salud y el bienestar de los trabajadores. Y un contexto adverso: Todo esto ocurre en medio de un escenario de limitaciones presupuestarias y un persistente reclamo por mejoras salariales.



La justicia provincial se encuentra en una encrucijada donde la modernización normativa choca de frente con una infraestructura humana que parece haber llegado a su límite.



R: Gladis Lencina



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