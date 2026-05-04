Falla en avión de Pedro Sánchez obliga a aterrizaje de emergencia Lunes, 4 de mayo de 2026 El presidente de España viajaba a Armenia cuando su avión debió descender en Ankara por un problema técnico; pasará la noche allí.

El avión que trasladaba al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, realizó un aterrizaje preventivo en Turquía tras detectarse una falla técnica durante el vuelo.



La aeronave se dirigía a Armenia para participar en la cumbre de la Comunidad Política Europea, pero debió interrumpir el trayecto y descender en Ankara.



Cambio de agenda y noche en Ankara



El incidente obligó a reorganizar la agenda oficial del mandatario, quien permanecerá en la capital turca hasta retomar el viaje.



Según lo previsto, el traslado hacia Armenia se completará al día siguiente para cumplir con las actividades programadas en el encuentro internacional.



En la cumbre participarán líderes europeos en debates sobre política, seguridad y el futuro del continente.







Protocolo de seguridad activado



Desde el entorno del Gobierno español señalaron que el problema técnico no fue grave, pero se activaron los protocolos de seguridad establecidos para estos casos.



La decisión de aterrizar se tomó de forma preventiva para garantizar la integridad de la tripulación y los pasajeros.







Antecedentes de fallas en vuelos oficiales



No es la primera vez que un viaje de Sánchez se ve afectado por inconvenientes técnicos en aeronaves oficiales.



En 2025, un vuelo debió regresar a Madrid por riesgo de despresurización, mientras que en 2024 se registró otro aterrizaje de emergencia en circunstancias similares.





Una flota con años de servicio



Los vuelos oficiales del Gobierno español se realizan con aviones del 45 Grupo de Fuerzas Aéreas, que incluyen modelos Airbus A310 y Falcon 900.



Si bien estas aeronaves cuentan con mantenimiento constante, acumulan décadas de uso, lo que ha generado cuestionamientos tras los incidentes recientes.



Expectativa por la continuidad del viaje



El Gobierno prevé que el presidente continúe su agenda en Armenia con un leve retraso.



El episodio reabre el debate sobre el estado de la flota oficial y la necesidad de garantizar mayor confiabilidad en los traslados internacionales.







CRISIS ECONÓMICA DE MILEI 2026 Los altos costos y la falta de mercados ponen en jaque a los productores

Lla pérdida de competitividad internacional y el encarecimiento del financiamiento obligan a volcar la producción al mercado interno. El Gobierno del Presidente Milei expone a los Argentinos a una competencia desleal. La Presidencia de Milei ayudó a mejorar la economía de tu familia? 1- NO 2- SI SAN LUIS DEL PALMAR Alquilaba su auto para Uber pero lo usaban para traficar marihuana

Una investigación de efectivos de la comisaría de San Luis de Palmar, permitió la incautación de poco más de 24 kilogramos de marihuana en "ladrillos", que venían dentro de un automóvil que dos sujetos dejaron abandonado en pleno centro local.