Al menos 6 muertos y miles de evacuados en Pernambuco Lunes, 4 de mayo de 2026 Fuertes lluvias causaron muertes, evacuaciones y daños en el noreste de Brasil; hay operativos de rescate y emergencia.

Un intenso temporal afecta al noreste de Brasil desde el viernes y dejó al menos seis personas fallecidas, decenas de heridos y miles de evacuados. Las lluvias extremas impactaron con mayor fuerza en el estado de Pernambuco.



Las zonas más comprometidas son Recife y Olinda, donde se registraron víctimas fatales, entre ellas tres niños, según datos oficiales de la Defensa Civil.



Evacuaciones y rescates en zonas inundadas



Las precipitaciones provocaron inundaciones y deslizamientos de tierra en distintos puntos de la región. Como consecuencia, cerca de 2.700 personas debieron abandonar sus viviendas en al menos once municipios.



Los equipos de emergencia rescataron a más de 500 personas que habían quedado aisladas por el avance del agua. Para los operativos se utilizaron embarcaciones y recursos especiales desplegados en las áreas más afectadas.



Servicios afectados y emergencia declarada



El temporal generó cortes de servicios básicos y complicaciones en la infraestructura urbana. Ante la gravedad del escenario, las autoridades declararon el estado de emergencia para agilizar la asistencia.



El gobierno nacional dispuso el envío de ayuda humanitaria, alimentos y personal especializado para reforzar las tareas en el territorio.







Antecedentes de eventos climáticos extremos



Las lluvias se suman a otros episodios recientes de gran impacto en Brasil. En febrero de 2026, inundaciones en Minas Gerais dejaron decenas de muertos, mientras que en 2024 el sur del país sufrió un desastre climático con cientos de víctimas y miles de desplazados.



Estos eventos reflejan la creciente frecuencia de fenómenos extremos que afectan a distintas regiones del país.







Qué se espera en las próximas horas



Las autoridades mantienen el alerta por posibles nuevas lluvias y continúan monitoreando la situación en las zonas de riesgo. Los equipos de rescate siguen activos y no se descartan más evacuaciones.



El foco está puesto en asistir a los damnificados y evitar nuevas víctimas, mientras se evalúan los daños y el impacto a mediano plazo en las comunidades afectadas.







CRISIS ECONÓMICA DE MILEI 2026 Los altos costos y la falta de mercados ponen en jaque a los productores

Lla pérdida de competitividad internacional y el encarecimiento del financiamiento obligan a volcar la producción al mercado interno. El Gobierno del Presidente Milei expone a los Argentinos a una competencia desleal. La Presidencia de Milei ayudó a mejorar la economía de tu familia? 1- NO 2- SI SAN LUIS DEL PALMAR Alquilaba su auto para Uber pero lo usaban para traficar marihuana

Una investigación de efectivos de la comisaría de San Luis de Palmar, permitió la incautación de poco más de 24 kilogramos de marihuana en "ladrillos", que venían dentro de un automóvil que dos sujetos dejaron abandonado en pleno centro local.