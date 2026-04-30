Una encuesta revela que Myriam Bregman es la dirigente con mejor imagen Jueves, 30 de abril de 2026 La consultora brasileña Atlas-Intel reveló los resultados de percepción pública sobre la situación política, social y económica del país, y la diputada del Frente de Izquierda aparece en la cima del ranking de valoración de dirigentes políticos.

La consultora brasileña Atlas-Intel, que se hizo conocida en 2023 por ser la que mejor predijo el triunfo de Javier Milei en las elecciones presidenciales, difundió su informe Latam Pulse Argentina correspondiente al mes de abril. En el documento, que se dio a conocer esta tarde miércoles, se destacan los resultados de su último relevamiento sobre la imagen de 15 dirigentes políticos argentinos, en el que predomina un saldo negativo en la valoración pública.



De acuerdo con el estudio, la mayoría de las figuras analizadas presenta niveles de imagen negativa superiores a los de consideración positiva, con una única excepción dentro del listado. Se trata de la diputada nacional por el Frente de Izquierda, Myriam Bregman, quien es la única que logra un diferencial favorable.



Según los datos, Bregman alcanza 47 puntos de imagen positiva frente a 46 de negativa, lo que le otorga una diferencia de un punto a su favor. Este resultado se estaba vislumbrando en las últimas mediciones de la consultora, que mostraba a la dirigente del PTS en segundo lugar y en plena curva de crecimiento en su valoración pública.



En los siguientes puestos del ranking aparecen el gobernador bonaerense Axel Kicillof y la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Sin embargo, ambos registran un balance desfavorable. Kicillof reúne 46 puntos de imagen positiva y 49 de negativa, mientras que Fernández de Kirchner obtiene 41 puntos positivos frente a 53 negativos.



En cuarto y quinto lugar aparecen la senadora Patricia Bullrich, con 37 puntos de positiva y 60 de negativa, y el presidente Javier Milei, con 36 de positiva y 62 de negativa.

La consultora brasileña Atlas-Intel, que se hizo conocida en 2023 por ser la que mejor predijo el triunfo de Javier Milei en las elecciones presidenciales, difundió su informe Latam Pulse Argentina correspondiente al mes de abril. En el documento, que se dio a conocer esta tarde miércoles, se destacan los resultados de su último relevamiento sobre la imagen de 15 dirigentes políticos argentinos, en el que predomina un saldo negativo en la valoración pública.De acuerdo con el estudio, la mayoría de las figuras analizadas presenta niveles de imagen negativa superiores a los de consideración positiva, con una única excepción dentro del listado. Se trata de la diputada nacional por el Frente de Izquierda, Myriam Bregman, quien es la única que logra un diferencial favorable.Según los datos, Bregman alcanza 47 puntos de imagen positiva frente a 46 de negativa, lo que le otorga una diferencia de un punto a su favor. Este resultado se estaba vislumbrando en las últimas mediciones de la consultora, que mostraba a la dirigente del PTS en segundo lugar y en plena curva de crecimiento en su valoración pública.En los siguientes puestos del ranking aparecen el gobernador bonaerense Axel Kicillof y la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Sin embargo, ambos registran un balance desfavorable. Kicillof reúne 46 puntos de imagen positiva y 49 de negativa, mientras que Fernández de Kirchner obtiene 41 puntos positivos frente a 53 negativos.En cuarto y quinto lugar aparecen la senadora Patricia Bullrich, con 37 puntos de positiva y 60 de negativa, y el presidente Javier Milei, con 36 de positiva y 62 de negativa.



