El ex Presidente Mauricio Macri visita el NEA para explicar su propuesta

Miércoles, 29 de abril de 2026

El PRO busca mantener un encuentro político con el exgobernador correntino, Gustavo Valdés, en medio de un escenario de reconfiguración opositora. La agenda incluye una reunión regional en Chaco y una cena privada en Corrientes.



"Con Mauricio Macri vamos a estar conversando. Fue el último presidente que tuvo el espacio político que integró la UCR, ayudó mucho a Corrientes. Vamos a ver cuál es su visión", declaró Gustavo Valdés al adelantar que se encontraría con el ex presidente para hablar de política.



Macri prevé una reunión regional de la dirigencia del PRO en el Gala Hotel y Convenciones, de Resistencia, Chaco a partir de las 16 con la convocatoria de explicar el "Próximo Paso del PRO", una iniciativa del ex presidente para relanzar al partido que lo llevó a la Casa Rosada.



Desde el entorno de Gustavo Valdés confirmaron que concurrirá a Resistencia y el propio Senador informó que tras ese acto político Mauricio Macri cruzará el puente para compartir "una cena de camaradería" en Corrientes.



La convocatoria del ex presidente se hizo por las redes sociales del PRO donde se explicitaba un link con el formulario para inscribirse si se deseaba participar del encuentro, que en principio reunirá a los referentes del partido amarillo en las cuatro provincias del NEA.



La jornada incluirá actividades partidarias y exposiciones de referentes nacionales. Entre los dirigentes que participarán se encuentran referentes nacionales como Cristian Ritondo, Martín Goerling, Darío Nieto, Fernando De Andreis y Soledad Martínez.



El ex presidente tendrá la responsabilidad de cerrar el acto, y luego del discurso de cierre se prevé una conferencia de prensa.



La visita forma parte de una serie de presentaciones que Macri realizará en distintas provincias, en una estrategia orientada a mostrar que el partido sigue vigente tras su paso por el poder nacional. El PRO busca así reposicionarse en el escenario político actual, luego de la reconfiguración que dejó el triunfo libertario en las elecciones de octubre.



Según se informó, el encuentro se plantea como un ámbito para "fortalecer una agenda más federal y cercana al interior productivo". En ese marco, se espera que el exmandatario comparta definiciones políticas con un perfil más crítico hacia la Casa Rosada, marcando distancia del acompañamiento que el espacio venía mostrando hasta ahora.



El giro también se da en un contexto de tensiones internas dentro del PRO, atravesado por la salida de dirigentes y legisladores que se alejaron del partido tras los últimos comicios. En ese escenario, la presencia de Macri en Chaco apunta a ordenar filas y enviar una señal de cohesión hacia adentro, pero también de posicionamiento hacia el electorado.

