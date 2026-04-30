Videomultas: El Gran Hermano del tránsito en Corrientes

Jueves, 30 de abril de 2026

Ante la imposibilidad material de tener un inspector en cada esquina, el municipio apuesta a la vigilancia digital. La nueva ordenanza de videomultas no busca solo sancionar, sino generar una presencia virtual constante.



La seguridad vial en la ciudad de Corrientes ha dado un giro drástico. Lo que antes era una tarea de ordenamiento convencional, hoy se define como una estrategia de precisión impulsada por datos y tecnología. El secretario de Movilidad y Seguridad Ciudadana, Yamandú Barrios, advierte sobre un panorama complejo: con un parque de más de 80.000 motocicletas, el desafío es quebrar la cultura del incumplimiento.



No se limita a autos y motos. Se utilizará para fiscalizar transporte de carga, erradicar basurales a cielo abierto y controlar habilitaciones comerciales. El objetivo suplir la falta de presencia humana física con monitoreo 24/7.



Respecto a los motociclistas, la urgencia es el uso del casco. Las cifras son contundentes y dolorosas. La Secretaría reveló un dato que justifica la rigurosidad de los controles: 27 de las últimas 30 víctimas fatales en siniestros viales eran motociclistas, y la gran mayoría no llevaba protección.



"Está demostrado científicamente que podrían haberse salvado", afirma Barrios.



Para combatir esto, el municipio aplica una estrategia de doble pinza:



Para adultos: El rigor del acta de infracción. El enfoque es punitivo bajo la premisa de que la conciencia llega a través del bolsillo.



Para jóvenes: Un cambio cultural. Programas como "Mi Primera Licencia" y charlas en escuelas buscan sensibilizar a través de testimonios reales de víctimas de accidentes.



🛑 Nuevas amenazas: Patentes falsas y "Stunts"

Mientras que el Alcohol Cero empieza a dar resultados positivos (con un promedio de 20 retenciones por fin de semana), han surgido nuevos frentes de batalla:



Placas Apócrifas: Se detectó un aumento de automovilistas que utilizan patentes falsas para eludir los radares. Ya hay operativos específicos para identificar estos vehículos.



Fenómeno "Stunt" y Caravanas: Los grupos de motociclistas que realizan maniobras peligrosas están bajo la lupa. La solución ha sido la coordinación interinstitucional: la Policía de la Provincia aporta la fuerza de detención y el Municipio procede al secuestro de las unidades.



El dato: La municipalidad ya capacitó a más de 300 efectivos policiales para trabajar en conjunto en esta nueva etapa, donde la cámara de seguridad se convierte en el juez principal de las calles correntinas.



R: Gladis Lencina