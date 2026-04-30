La defensa legislativa de Diógenes González a Corrientes en el Congreso Nacional

Jueves, 30 de abril de 2026

La Ruta 12 en el Foco del Conflicto. El legislador correntino centró gran parte de su intervención en la infraestructura del Norte Grande, presentando 16 preguntas específicas. El punto de mayor fricción fue la situación de la Autovía de la Ruta 12.



Tras una jornada parlamentaria marcada por la alta exposición pública y la presencia presidencial, el diputado nacional Diógenes González analizó los resultados del reciente informe de gestión brindado por el jefe de Gabinete. En un escenario de más de 3.000 interrogantes, González reafirmó el valor del mecanismo constitucional de rendición de cuentas, aunque no ocultó su disconformidad con ciertas respuestas oficiales.



González calificó de "inexacta y evasiva" la respuesta del Ejecutivo, que afirmaba que la obra presentaba mejoras. "La realidad es que está paralizada", sentenció el diputado.



Sin excusas presupuestarias: Recordó que los fondos para este proyecto están contemplados en el Presupuesto nacional que él mismo acompañó con su voto: "El dinero está en el esquema; la obra debe ejecutarse".



Visibilidad política: Pese a las respuestas insatisfactorias, destacó que el proceso obligó a la Nación a fijar postura sobre los reclamos urgentes de la provincia.



Un Cambio de Paradigma en la Gestión Pública

González observó un fenómeno de "corrimiento de responsabilidades" desde la Nación hacia las provincias, describiéndolo como una "innovación" donde el Gobierno central delega la resolución de asuntos territoriales. Ante esto, destacó la articulación directa con el Gobierno de Corrientes:



Diálogo técnico: Trabajo conjunto con el ministro de Obras Públicas local, Jorge Meza, para buscar alternativas viables.



Ruta 126: Alerta sobre la inactividad del convenio nacional y la urgencia de reactivarlo para potenciar una zona de alta productividad agrícola.



Respaldo ejecutivo: Valoró la apertura del gobernador para interactuar de forma directa con el gabinete provincial en pos de soluciones.



Defensa de la Economía Social: La "Ley Hojarasca"

En el plano legislativo, el diputado celebró un logro estratégico en el dictamen de la "Ley Hojarasca": la preservación de los beneficios impositivos para las cooperativas.



"Son una herramienta democrática de progreso. En Corrientes su potencia económica es evidente y quitarles estos beneficios habría sido un golpe durísimo. Dimos la pelea y ganamos ese punto", afirmó.



Malvinas: Memoria con Perspectiva de Género

En su agenda por Corrientes Capital, González hizo hincapié en la necesidad de saldar una deuda histórica: el reconocimiento a las mujeres de Malvinas.



Destacó que existen 17 mujeres reconocidas oficialmente por su participación en el teatro de operaciones.



Puso especial énfasis en la figura de Liliana Colina, instando a la sociedad a visibilizar y honrar su rol en el conflicto bélico, históricamente relegado a un segundo plano en la narrativa oficial.



R: Gladis Lencina