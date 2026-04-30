Yate de lujo cruzó el estrecho de Ormuz en plena tensión internacional

Jueves, 30 de abril de 2026

El Nord, valuado en más de US$500 millones, atravesó la zona sin controles pese al conflicto entre Irán y EE.UU.



El superyate Nord, uno de los más grandes del mundo, logró cruzar el estrecho de Ormuz sin ser detenido, en medio de un escenario de alta tensión geopolítica.



La embarcación partió desde Dubái y llegó a Mascate, en Omán, atravesando un corredor estratégico donde rigen controles navales de Irán y Estados Unidos



Un paso que sorprendió a observadores



El cruce generó sorpresa porque desde febrero la zona se encuentra bajo restricciones marítimas, en el marco de negociaciones diplomáticas y despliegues militares.



A pesar de ese contexto, el yate navegó sin escolta ni incidentes. Hasta el momento, no se informó si contó con permisos especiales para transitar.





Quién es el dueño del Nord



El barco pertenece al empresario ruso Alexéi Mordashov, uno de los hombres más ricos de su país y referente del sector siderúrgico.



El magnate es conocido por su cercanía con el poder político ruso y por haber consolidado su fortuna a partir del control de una de las principales compañías industriales.





Un símbolo de lujo y poder



El Nord mide 142 metros y cuenta con equipamiento de alta gama, como helipuertos, gimnasio, spa, piscina y un submarino propio.



Desde su construcción en 2020, se convirtió en uno de los yates más exclusivos del mundo, con un valor superior a los 500 millones de dólares.



Antecedentes y contexto internacional



Tras el inicio de la guerra en Ucrania, la embarcación ya había protagonizado maniobras para evitar sanciones internacionales, recorriendo distintos puertos alrededor del mundo.



Su reciente paso por el estrecho de Ormuz vuelve a poner en foco la capacidad de estas embarcaciones para moverse en escenarios de alta vigilancia.



Un caso que genera interrogantes



El cruce sin controles abre interrogantes sobre la efectividad de las restricciones en una de las rutas marítimas más sensibles del planeta.



Mientras continúa la tensión en la región, el episodio suma un nuevo capítulo a la relación entre poder económico, geopolítica y control internacional.