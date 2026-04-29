“El arroz correntino en alerta: bajo ritmo de cosecha y fuerte presión económica”

Miércoles, 29 de abril de 2026

El presidente de la Asociación de Plantadores de Arroz, Jorge Borsatto, manifestó en una entrevista con Cadena de Radios su preocupación por la situación crítica que atraviesa el sector, en el contexto del avance de la cosecha.



Durante su análisis, el dirigente remarcó que el ritmo de recolección continúa siendo inferior al esperado, condicionado por factores climáticos y por el incremento sostenido de los costos productivos, lo que impacta directamente en la rentabilidad de los productores.



En ese marco, destacó la importancia del volumen productivo de la provincia al señalar que el sector arrocero correntino sembró en esta campaña unas 96.800 hectáreas, consolidándose como una de las principales regiones productoras del país. Sin embargo, advirtió que este nivel de producción no logra compensar las dificultades económicas que enfrenta la actividad.



Borsatto explicó que el atraso en la cosecha podría afectar tanto la calidad del grano como los precios, profundizando la incertidumbre en toda la cadena. Además, insistió en que la crisis se arrastra desde hace varios años y requiere respuestas urgentes.



Finalmente, desde la entidad reiteraron el pedido de medidas que acompañen al sector, con el objetivo de mejorar la competitividad y evitar una posible reducción en la superficie sembrada en futuras campañas, lo que impactaría de lleno en la economía regional.



R: Gladis Lencina