Flor Vigna ganó un título de boxeo

Miércoles, 29 de abril de 2026

La artista se impuso en el evento Supernova Génesis 2026 y sorprendió con un crudo testimonio sobre su salud mental.



En una noche cargada de emoción, Flor Vigna se consagró campeona en el evento Supernova Génesis 2026, disputado en la Arena Ciudad de México y transmitido a nivel global por Netflix. Por decisión unánime del jurado, venció a Alana Flores, a quien le quitó el invicto.



Arriba del ring, la pelea tuvo momentos de alto voltaje. Fueron cuatro rounds de intercambio parejo, en los que la mexicana buscó sostener su reinado y la argentina impuso su resistencia y determinación. Sin embargo, lo que ocurrió después de la definición terminó por convertir la velada en algo mucho más profundo que un resultado deportivo.



Con el cinturón en sus manos y visiblemente emocionada, Vigna abrió su corazón frente al público y reveló el difícil momento personal que atravesó antes de llegar a esta instancia. "Quiero decirles que yo estaba en una depresión muy grande y si bien siempre voy a estar agradecida con mi país por cumplir varios sueños, ustedes me abrazaron en un momento que yo no tenía ganas de vivir", expresó entre lágrimas.



Lejos de quedarse ahí, profundizó su relato con una confesión aún más íntima: "Estaba tomando antidepresivos y no funcionaban. Y ahí vino la pelea de boxeo y el deporte es mejor que los antidepresivos. Así que gracias, México, por abrazarme en un momento tan triste".



Sus palabras generaron una ovación inmediata y le dieron otro significado a su victoria.



La previa del combate también había estado marcada por la tensión. En los días anteriores hubo cruces y declaraciones picantes entre ambas, incluso con cuestionamientos al estilo de pelea. Sin embargo, en el pesaje oficial se produjo un giro inesperado: tras un cara a cara desafiante, Vigna y Flores se fundieron en un abrazo que anticipó el respeto con el que terminaría la historia.



Y la noche todavía guardaba otro momento impactante. Tras la derrota, Alana Flores anunció que esa había sido su última pelea y confirmó su retiro del boxeo profesional.