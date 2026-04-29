El 95% de los siniestros se deben a errores humanos

Miércoles, 29 de abril de 2026

El subsecretario de Seguridad Vial, Juan Manuel Saloj, anunció la primera reunión del consejo del organismo para coordinar una estrategia transversal entre todos los ministerios. Datos del Observatorio Vial indican factor cultural en los siniestros.



Saloj advirtió que hasta el 95% de los siniestros se deben a errores humanos, por lo que se impulsará la educación vial desde el nivel inicial hasta el universitario.



Alertó la necesidad de mejorar la infraestructura e identificó a la Ruta Nacional 12 como el punto de mayor siniestralidad actual, superando a la Ruta 14, debido a la falta de mantenimiento y la urgencia de obras en los accesos a Corrientes.



El Alcohol Cero al volante está en la mira. Se revisarán los límites permitidos (actualmente en 0,5 g/l) bajo un análisis técnico basado en datos actuales, distanciándose de normativas de contextos anteriores.



Mañana debuta el primer Consejo de Seguridad Vial y el subsecretario Juan Manuel Saloj no se guardó nada. Indicó que la Ruta 12, es el punto crítico: El funcionario confirmó que hoy es más peligrosa que la Ruta 14 por falta de mantenimiento estatal. "Cada vez es más complicado", sentenció.



Educación como freno: Ante el dato de que casi el 100% de los choques son fallas humanas, el plan es llevar la concientización a las aulas de forma obligatoria.



¿Adiós al 0,5 de alcohol?: Evalúan endurecer las políticas de consumo de alcohol al volante basándose en estadísticas del Observatorio Provincial.



"Es una situación que le puede pasar a cualquiera de nosotros. Sin inversión sostenida, los índices no van a mejorar". — Juan Manuel Saloj.



R: Gladis Lencina

