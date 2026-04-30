Venezuela acepta auditorías y presión externa la obliga a transparentar cuentas Jueves, 30 de abril de 2026 El Gobierno venezolano inicia controles sobre fondos públicos y retoma vínculos con organismos internacionales tras presiones externas.

El Gobierno de Venezuela comenzó a dar señales de mayor apertura en el manejo de sus cuentas públicas, en medio de presiones internacionales que exigen transparencia.



La decisión incluye la contratación de auditorías externas y el regreso al diálogo con organismos multilaterales.



Se trata de un cambio relevante en un país históricamente cuestionado por la falta de acceso a datos oficiales.



Auditorías y supervisión internacional



El Banco Central de Venezuela confirmó que se avanzará con auditorías sobre los recursos financieros, incluidas operaciones vinculadas al sector petrolero.



Estas revisiones estarán a cargo de consultoras externas y buscan garantizar el uso de los fondos.



Además, parte de los ingresos provenientes del petróleo se encuentran bajo supervisión internacional, lo que limita el margen de discrecionalidad en su administración.







Vuelta al FMI y organismos multilaterales



Otro eje del proceso es la reactivación del vínculo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial.



Esto implica la posibilidad de auditorías técnicas y revisiones periódicas de la economía, como las misiones del artículo IV del FMI.



Especialistas señalan que este paso podría mejorar la calidad y la disponibilidad de estadísticas económicas oficiales.







Información clave bajo revisión



Durante años, datos sensibles como inflación, producción petrolera y estadísticas sociales fueron escasos o poco confiables.



Con el nuevo escenario, se espera una mayor publicación de información y una revisión de metodologías utilizadas por organismos públicos.



Analistas consideran que este proceso podría contribuir a reconstruir el sistema estadístico nacional.







Dudas sobre el manejo de los fondos



A pesar de los avances, persisten interrogantes sobre el destino y volumen de los ingresos petroleros.



Parte de los recursos se canalizan a través de mecanismos supervisados por Estados Unidos, pero no hay información detallada sobre montos y distribución.



Organizaciones civiles reclaman que los resultados de las auditorías sean públicos y accesibles.





Un proceso en desarrollo



El avance hacia una mayor transparencia dependerá de la continuidad de las auditorías y del acceso a la información.



En el corto plazo, el foco estará puesto en la llegada de misiones internacionales y en la publicación de datos económicos clave.



