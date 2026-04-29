Israel destruyó túneles de Hezbollah en Líbano

Miércoles, 29 de abril de 2026

El Ejército israelí demolió una red subterránea en el sur del Líbano usada por Hezbollah para operar contra Israel.



El Ejército de Israel anunció la destrucción de un complejo de túneles atribuido a Hezbollah en la localidad de Qantara, en el sur del Líbano.



La operación incluyó el uso de grandes cantidades de explosivos para desmantelar una infraestructura subterránea considerada estratégica.



Según fuentes oficiales, se trataba de una de las redes más extensas detectadas en la zona en los últimos años.



Cómo era la red de túneles



El sistema estaba compuesto por dos galerías principales que sumaban cerca de dos kilómetros de extensión y alcanzaban hasta 25 metros de profundidad.



En su interior se encontraron depósitos de armas, áreas habitables, reservas de agua y espacios preparados para alojar combatientes durante períodos prolongados.



Además, incluía accesos a lanzadores de cohetes orientados hacia territorio israelí.







Apoyo externo y objetivo militar



Autoridades israelíes señalaron que la construcción del complejo se realizó con apoyo técnico y financiamiento proveniente de Irán.



El objetivo, indicaron, era facilitar operaciones ofensivas y permitir la infiltración de combatientes hacia el norte de Israel en caso de un conflicto abierto.



La infraestructura habría sido desarrollada durante más de una década.



Intensificación de los enfrentamientos



La destrucción de los túneles se enmarca en una serie de operativos recientes contra posiciones de Hezbollah en el sur del Líbano.



Las fuerzas israelíes ampliaron sus acciones militares en distintas zonas, incluyendo áreas cercanas al río Litani y el valle de la Bekaa.



Desde el Gobierno israelí aseguraron que continuarán los ataques para neutralizar amenazas en la frontera.







Un conflicto en escalada



La situación en la región se mantiene tensa, con enfrentamientos frecuentes entre Israel y Hezbollah pese a intentos de tregua.



El escenario se agravó tras operaciones militares contra objetivos vinculados a Irán, lo que intensificó la respuesta del grupo armado.







Qué puede pasar en los próximos días



Las autoridades israelíes anticiparon que las operaciones seguirán activas para desarticular estructuras similares.



La evolución del conflicto dependerá de la dinámica regional y de eventuales avances diplomáticos que permitan reducir la escalada.



