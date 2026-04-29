Un buque con gas logró salir del Golfo Pérsico tras semanas de bloqueo

Miércoles, 29 de abril de 2026

Es el primer envío de GNL que cruza el estrecho de Ormuz desde el conflicto, clave para el mercado energético global.



Un buque cargado con gas natural licuado (GNL) logró atravesar el estrecho de Ormuz y salir del Golfo Pérsico, en lo que representa el primer traslado de este tipo desde el inicio de la crisis en Medio Oriente.



La embarcación, identificada como “Mubaraz”, partió con más de 130.000 metros cúbicos de gas y consiguió completar la ruta tras semanas de fuerte tensión en la zona.



El paso había permanecido prácticamente bloqueado desde fines de febrero por el conflicto armado en la región.



Un corredor clave para la energía



El estrecho de Ormuz es una de las rutas más importantes para el comercio energético mundial.



Se estima que cerca del 20% del gas natural licuado que se comercializa a nivel global transita por este paso estratégico.



Las restricciones impuestas en las últimas semanas impactaron directamente en el flujo de exportaciones, especialmente desde países productores del Golfo.







Escalada y bloqueo marítimo



La interrupción del tránsito marítimo se produjo tras la escalada del conflicto, que incluyó ataques militares y posteriores represalias en la región.



Esto derivó en un virtual cierre del corredor, con buques retenidos o imposibilitados de cruzar.



En ese contexto, varias embarcaciones intentaron atravesar la zona sin éxito, lo que aumentó la incertidumbre en los mercados energéticos.







Un paso aislado en un escenario tenso



El cruce del “Mubaraz” marca un hecho relevante para la industria del gas, aunque los especialistas advierten que no implica una normalización del tránsito.



La navegación continúa bajo riesgo y muchas embarcaciones adoptan medidas de seguridad extremas para evitar incidentes.



Además, persisten buques detenidos en la región a la espera de condiciones más seguras para operar.







Impacto en el mercado global



La situación en el Golfo Pérsico mantiene en alerta al mercado internacional de energía, por su influencia en los precios y el abastecimiento.



El eventual restablecimiento del tránsito en Ormuz será clave para estabilizar el comercio de GNL y reducir la volatilidad.







Qué puede pasar en los próximos días



Aunque este cruce abre una señal positiva, la continuidad de las operaciones dependerá de la evolución del conflicto y de eventuales acuerdos en la región.



Por ahora, el transporte de energía sigue condicionado por un escenario geopolítico incierto.