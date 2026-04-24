El NEA acumula un 3000% y empuja la inflación mas alta del país

Viernes, 24 de abril de 2026

La norma obligará a las plataformas a instalar sistemas de verificación de edad y proporcionar herramientas de control parental, y exigirá a las empresas responder con rapidez a contenidos considerados dañinos, informó la agencia estatal de noticias.



Las subas en gas y electricidad superaron el 2000%. La reducción del bloque subsidiado disparó la inflación regional al 4,1%.



El ajuste se ve en números concretos. En el noreste argentino las tarifas eléctricas escalaron hasta un 2.374% desde noviembre de 2023. En Formosa, los usuarios de ingresos bajos pasaron de pagar $2.976 a $73.625. Los de ingresos medios, de $3.752 a ese mismo valor. Los sectores de mayores ingresos, en cambio, subieron 226%, partiendo de $22.571.



El NEA no sólo tiene los aumentos más altos del país. También concentra una de las claves del nuevo esquema tarifario. La modificación central no fue sólo la quita de subsidios. Fue el rediseño del bloque de consumo subsidiado, que en estas provincias es determinante por razones climáticas.



Hasta el verano, el Gobierno había reconocido esa particularidad. En zonas "muy cálidas" del NEA, el bloque subsidiado se había elevado a 550 kWh mensuales para cubrir el mayor uso de aire acondicionado y ventiladores . Era un reconocimiento explícito: en el Norte, la electricidad no es un consumo discrecional.



Pero ese esquema duró poco. Con la implementación del nuevo régimen de subsidios, ese bloque se redujo drásticamente. En los meses siguientes, el tope subsidiado cayó a apenas 150 kWh mensuales . Todo consumo por encima de ese nivel pasa a pagarse a tarifa plena.



Ahí está el punto crítico. El consumo promedio de un hogar en el NEA supera ampliamente ese umbral en meses de calor. Es decir, la mayor parte del consumo queda fuera del subsidio. El esquema no elimina el beneficio pero lo vuelve una asistencia marginal.



El efecto sobre la factura es implacable. El usuario subsidiado deja de estar protegido en la mayor parte de su consumo. Y en provincias donde las temperaturas obligan a consumir más energía, eso se traduce en un salto automático del gasto.



A esto se suma el componente mayorista. El precio de la potencia subió 9.906% y el costo del transporte eléctrico más de 6.800% . Son aumentos que explican por qué, aun con subsidio parcial, la factura final se dispara.



El problema es que el NEA parte de una situación estructural más frágil. Son provincias con menores ingresos promedio y, además, con baja cobertura de gas por red. Por eso, la electricidad no sólo se usa para refrigerar, sino también para cocinar o calefaccionar en algunos casos.



Ahí aparece el segundo impacto. La actualización del precio de la garrafa, oficializada en el Boletín Oficial este lunes, pega sobre los mismos hogares que ya enfrentan tarifas eléctricas más altas. En el Norte, donde el gas natural no llega, la energía se paga dos veces.



El resultado ya se refleja en los indicadores. El NEA lidera la inflación del país con un 4,1%, un 20,6% arriba que el promedio nacional. La suba de la energía se traslada a alimentos, servicios y comercio. Es un efecto cascada que empieza en la factura y termina en la góndola.



En las provincias, el margen de respuesta es limitado. En Formosa, el gobierno sostiene subsidios sobre el Valor Agregado de Distribución para amortiguar el impacto. Pero los componentes principales, generación, potencia y transporte, dependen de Nación.