"Estamos peor que antes por medidas del Gobierno Nacional"

Jueves, 23 de abril de 2026

Diego Sabao referente de la UTA, explicó a Cadena de Radios que lejos de normalizarse la situación laboral hay problemas. Todavía el servicio es normal, todo depende de como avance las negociaciones. El 29 de abril se reunirán a las 10



Se trata de la suspensión de 23 trabajadores de diferentes empresas que fueron suspendidos por 30 días, sin goce de haberes. Este miércoles 22 de abril debía realizarse una reunión en la Secretaría de Trabajo provincial, pero pasó al próximo 29 de abril.



Las empresas de transporte público de pasajeros en la ciudad de Corrientes, argumentaron que la situación económica obliga a tomar la decisión de reducir los costos de funcionamiento.



Por parte del gremio (UTA Corrientes), expresaron su rechazo a la decisión de las empresas de colectivos y adelantaron la defensa de los trabajadores.



El encuentro entre las partes que debía realizarse este miércoles, finalmente quedó previsto para el 29 de abril a las 10 en la Subsecretaría de Trabajo, en la esquina de calles Belgrano y San Juan de la Capital de Corrientes.



R: Gladis Lencina