El Senado de EE.UU. aprobó fondos para control migratorio

Viernes, 24 de abril de 2026

La Cámara alta avaló financiar agencias fronterizas con mayoría simple, en medio de tensión política y cierre parcial de Seguridad Nacional.



El Senado de Estados Unidos dio un paso clave para financiar el control migratorio al aprobar una resolución presupuestaria sin votos demócratas. La medida busca reactivar áreas críticas del Departamento de Seguridad Nacional, paralizadas desde febrero.



Aprobación con mayoría simple y sin consenso



La votación se realizó durante la madrugada y finalizó con mayoría ajustada. El oficialismo utilizó el mecanismo de conciliación presupuestaria, que permite avanzar sin necesidad de alcanzar acuerdos con la oposición.



Esta herramienta evita el filibusterismo, que suele exigir una mayoría más amplia para aprobar leyes en el Senado.



Fondos para reforzar el control migratorio



El plan instruye a los comités legislativos a redactar una ley que habilite financiamiento millonario para agencias como el control de inmigración y la patrulla fronteriza.



El objetivo es garantizar recursos durante los próximos años para fortalecer la vigilancia en la frontera y las políticas migratorias.







Un conflicto político que sigue abierto



La decisión se da en un contexto de fuerte disputa entre oficialismo y oposición. El cierre parcial del Departamento de Seguridad Nacional se mantiene desde febrero por la falta de acuerdo en el Congreso.



El conflicto se intensificó tras un operativo que derivó en la muerte de dos ciudadanos, lo que generó reclamos por cambios en los procedimientos de control migratorio.







Reclamos y condiciones de la oposición



Legisladores opositores exigieron reformas en las prácticas de seguridad, como mayor control judicial en operativos, uso de cámaras y limitaciones en ciertos ámbitos.



Sin embargo, esas condiciones no fueron incorporadas en el proceso aprobado, lo que profundizó la división política.







Próximo paso: la Cámara de Representantes



El proyecto ahora deberá avanzar en la Cámara baja, donde aún no hay definiciones sobre su tratamiento. El oficialismo busca acelerar los tiempos para evitar que más áreas queden sin financiamiento.



Mientras tanto, crece la preocupación por el impacto del cierre en servicios clave, como transporte y seguridad.







Un escenario incierto a corto plazo



La resolución marca un avance, pero no garantiza una solución inmediata. El desenlace dependerá de nuevas negociaciones legislativas y del respaldo político que logre el proyecto final.



En un año electoral, la discusión por la política migratoria y el financiamiento estatal promete seguir en el centro del debate en Estados Unidos.