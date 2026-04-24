Despliegan fuerza internacional para frenar pandillas y crisis humanitaria

Viernes, 24 de abril de 2026

La ONU confirmó un operativo por etapas con miles de efectivos para recuperar el control y asistir a una población afectada por violencia y desplazamientos.



Una nueva misión internacional comenzará a desplegarse en Haití para enfrentar el avance de las pandillas y contener la crisis humanitaria. El plan, impulsado por Naciones Unidas, prevé el envío progresivo de fuerzas para reforzar la seguridad y restablecer el orden.



Un operativo escalonado para recuperar el control



El representante de la ONU ante el Consejo de Seguridad confirmó que la nueva fuerza multinacional reemplazará de manera gradual a la misión vigente, con el objetivo de evitar vacíos en zonas críticas.



El despliegue se realizará por etapas durante los próximos meses, con un total previsto de hasta 5.500 efectivos entre personal militar y policial de distintos países.



Refuerzos internacionales y primeras tropas



La primera fase ya comenzó con la llegada de contingentes extranjeros. Entre ellos, se destacan efectivos aportados por países que comprometieron apoyo para sostener la operación en el tiempo.



Este nuevo esquema busca superar las limitaciones de la misión anterior, que operó con recursos reducidos frente al crecimiento de las bandas armadas.







Violencia y desplazamiento en aumento



Haití atraviesa una crisis de seguridad sin precedentes. Las pandillas controlan amplias zonas, especialmente en la capital, donde los enfrentamientos provocaron muertes, heridos y desplazamientos masivos.



Según datos internacionales, más de un millón de personas debieron abandonar sus hogares, mientras continúan los combates entre grupos rivales por el control territorial.







Impacto en servicios y vida cotidiana



La violencia también afecta el funcionamiento de servicios esenciales. Escuelas, centros de salud y actividades económicas sufren interrupciones constantes en distintas regiones del país.



A esto se suma la suspensión de operaciones en el principal aeropuerto internacional, lo que profundiza el aislamiento y dificulta la asistencia humanitaria.







Derechos humanos bajo la lupa



El nuevo despliegue internacional tendrá un mandato ampliado, pero también deberá ajustarse a estándares estrictos en materia de derechos humanos.



Organismos internacionales advirtieron sobre denuncias previas contra fuerzas desplegadas, por lo que se reforzarán los controles para evitar abusos durante los operativos.







Un escenario clave para la estabilidad



El avance de esta misión será determinante para estabilizar la situación interna y generar condiciones para un proceso político más amplio, en medio de planes para futuras elecciones.



La comunidad internacional mantiene la atención sobre Haití, donde la evolución de la seguridad será clave para encarar una salida sostenible a la crisis.