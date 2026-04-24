Detienen a soldado de EE.UU. por usar datos secretos y ganar USD 400.000

Viernes, 24 de abril de 2026

Un militar fue arrestado por apostar con información clasificada sobre la operación en Venezuela en la que se detuvo a Nicolás Maduro y obtener ganancias millonarias.



Un sargento del Ejército de Estados Unidos fue detenido acusado de utilizar información confidencial para realizar apuestas en línea y obtener ganancias por más de 400.000 dólares.



El caso generó preocupación en Washington por el uso de datos sensibles en plataformas de predicción y abrió un debate sobre su regulación.



Uso de información clasificada



El detenido, identificado como Gannon Ken Van Dyke, estaba destinado en una base militar en Carolina del Norte y tenía acceso a datos reservados.



Según la acusación, utilizó esa información para apostar sobre el resultado de una operación vinculada a Venezuela, en la que participó directamente.



Entre fines de diciembre y comienzos de enero, realizó múltiples apuestas anticipando escenarios que luego se concretaron.



Ganancias y maniobras para ocultarlas



Con una inversión inicial de poco más de 30.000 dólares, el militar obtuvo ganancias cercanas a los 410.000 dólares.



Posteriormente, transfirió el dinero a cuentas en criptomonedas e intentó borrar rastros de sus operaciones.



Entre las acciones detectadas, solicitó la eliminación de su perfil en la plataforma y modificó datos vinculados a sus cuentas digitales.



Investigación y cargos



El caso es investigado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que lo imputó por fraude electrónico, uso indebido de información y transacciones ilegales.



Las penas previstas podrían implicar varios años de prisión, aunque la sentencia final dependerá de la Justicia.



Debate sobre plataformas de apuestas



El episodio reavivó la discusión sobre el funcionamiento de los mercados de predicción, donde usuarios apuestan sobre eventos políticos, económicos o militares.



Estas plataformas operan en muchos casos con criptomonedas y bajo marcos regulatorios limitados, lo que dificulta los controles.





Impacto político y regulatorio



En el Congreso estadounidense ya se analizan proyectos para restringir este tipo de apuestas, especialmente en temas sensibles como conflictos bélicos o decisiones gubernamentales.



El caso podría acelerar cambios normativos y reforzar los controles sobre el uso de información clasificada en entornos digitales.



