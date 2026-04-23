Paro nacional por 24 horas por cierre de Bancos

Jueves, 23 de abril de 2026

El gremio confirmó un paro nacional por 24 horas para el próximo lunes, tras el cierre de unos 12 tesoros regionales del Banco Central en el país.





El gremio advirtió recortes, baja de puestos y una medida de fuerza que impactará en el manejo de efectivo en todo el país.



La Asociación Bancaria de Corrientes confirmó un escenario de ajuste en el sector, con cierre de sucursales, menor demanda laboral y un paro nacional que afectará el movimiento de dinero.



Las declaraciones fueron realizadas por su titular, Juan Lezcano. Cierre de sucursales y reubicación de empleados. Lezcano señaló que la provincia no queda al margen del contexto nacional de reducción de estructuras bancarias.



En ese marco, indicó que una sucursal del Banco Santander (ex Río) dejó de operar en Corrientes, mientras que otra continúa funcionando.



Según explicó, la mayoría de los trabajadores fue reubicada, aunque algunos optaron por retirarse y otros fueron desvinculados.



Salarios y pérdida de poder adquisitivo



El dirigente destacó que el sector bancario mantiene una cláusula de actualización automática ligada a la inflación, lo que permite sostener el poder adquisitivo.



Aun así, reconoció que en el país se registró una pérdida salarial cercana al 30% en distintos sectores, impacto que fue menor en el gremio.



Actualmente, el salario inicial de un empleado bancario ronda los 2,2 millones de pesos, antes de descuentos legales.



Menos empleo por digitalización



Lezcano advirtió que la demanda de nuevos trabajadores está “muy acotada” y vinculó esta tendencia al avance de la tecnología en el sistema financiero.



El crecimiento de aplicaciones, home banking y operaciones digitales redujo la necesidad de atención presencial en sucursales.



En ese contexto, remarcó que solo algunos bancos mantienen fuerte actividad en ventanilla, principalmente para el pago a jubilados.



Paro nacional y posible impacto



El gremio confirmó un paro nacional por 24 horas para el próximo lunes, tras el cierre de unos 12 tesoros regionales del Banco Central en el país.



Estos centros cumplen un rol clave en el manejo y distribución de efectivo entre entidades bancarias.



Durante la medida de fuerza, no habrá actividad en esos sectores, lo que podría generar dificultades en la provisión de dinero para cajeros automáticos.



Qué puede pasar en los próximos días



Desde el gremio no descartan nuevas medidas si continúan los cierres y posibles despidos en el sistema financiero.



La situación abre un escenario de incertidumbre en el sector, con impacto directo en el empleo y en el funcionamiento operativo de los bancos.



